La pesadilla que vivió el actor Carlos Buelvas en busca del sueño americano en Estados Unidos: le tocó comer de la basura

Además, en este país fue violentado por su esposo | Foto: Instagram @carlosarturobuelvas

Carlos Buelvas es un actor que participó en importantes producciones, como ‘El señor de los cielos’, ‘Chica vampiro’ y ‘Niñas mal’. Sin embargo, la falta de oportunidades en su país le obligaron a irse en búsca del sueño americano a Estados Unidos.

Te puede interesar: Marta Liliana Ruiz se confesó sobre la relación con su esposo: “Estamos separados”

A pesar del ánimo con el cual emprendió su viaje, las cosas al otro lado del continente fueron más complicadas de lo que pensaba.

Así lo confesó el propio Carlos Buelvas en entrevista con ‘La red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, en la cual recordó una amarga experiencia que vivió durante su estadía en Nueva York.

Buelvas pensó que encontraría en Norteamérica un respiro para su carrera | Foto: Instagram @carlosarturobuelvas

Resulta que luego de varios meses buscando trabajo en su profesión no logró encontrar nada, por lo que se vio obligado a desempeñarse en otras labores, como la de lavador de platos en un restaurante de la ciudad.

Te puede interesar: Dólar en Colombia sigue a la baja: este jueves alcanzó a estar por debajo de los 4.100 pesos

Incluso, llegó a estar sin empleo y sin dinero, al punto que llegó a comer alimentos que encontró en la basura. Como cuando sacó de un bote la hamburguesa que una mujer le compró a su hijo y que este apenas probó, pues no había comido nada en un buen rato y tampoco tenía dinero para comprar algo.

En medio del mal momento económico que atravesaba en aquel momento, Carlos Buelvas encontró el amor en un hombre que conoció en redes sociales. De hecho, el amor creció mucho y en poco tiempo decidieron casarse.

Carlos Buelvas y su pareja | Foto: Instagram @carlosarturobuelvas

“Empezamos como amigos y luego fuimos pareja. Se portó bien conmigo la gran mayoría del tiempo, fue espléndido en muchos aspectos y también muy generoso, al punto que nos casamos”, explicó en otra entrevista con ‘Lo sé todo’.

Te puede interesar: Migración ilegal a Estados Unidos marca récord de arrestos de colombianos

A pesar de que su pesadilla en Estados Unidos parecía haber terminado, este era apenas la antesala de un oscuro episodio de violencia que vivió a manos de este hombre.

“Después que nos casamos la situación cambió. Se volvió una persona agresiva con el tema de celos y el teléfono. Una vez empecé a pedir un Uber por el celular, pero él lo agarró y lo tiró al piso. Cuando a estos teléfonos los mueven fuertemente arrojan un botón de emergencia y yo dije: ‘Esto es Dios, tengo que marcarlo’. Luego llegó la Policía, pero él ya me había golpeado”, agregó.

| Foto: Instagram @carlosarturobuelvas

Y aunque fue criticado por muchos, Carlos Buelvas decidió perdonar a su esposo y le dio una segunda oportunidad. Desde entonces todo ha funcionado bien y por eso siguen juntos.

En medio de este nuevo giro en su vida, el colombiano se fue a vivir con su pareja a México y allí encontró nuevas oportunidades en la actuación.

Carlos Buelvas dejó de actuar en Colombia por ”bullying” a su orientación sexual

El actor también participó en varios capítulos de la serie 'Tu voz estéreo' | Foto: Instagram @carlosarturobuelvas

El actor fue abordado por el programa del Canal RCN ‘Buendía, Colombia’ donde reveló (y “denunció” por ahí derecho) la difícil situación que lo obligó a salir del país. Pues resulta que por sus preferencias sexuales, lo descartaban para hacer parte de varios proyectos en los que según contó, necesitaban un hombre y no una “mariposa”.

“Yo soy una persona que fue víctima de bullying por ser gay. Yo soy una persona que ha sido abusada por ser gay. Yo soy una persona que por ser gay se me cerraron muchas puertas en Colombia”, manifestó inicialmente Buelvas en entrevista.

Buelvas también relató en la entrevista que su propia mánager era quien le manifestaba lo que muchos directores confirmaban al enterarse que él aspiraba a uno de los papeles:

“Ella me decía, el problema es que te ves muy gay. Osea, yo no sé qué hacer contigo, los directores de casting me dicen: es que te pedí el protagonista y llegó aquí una mariposa. Y así fueron muchas veces que me dijeron que no. Yo siento que ese rechazo fractura tu confianza como artista. Entonces digamos que en un punto me fui a México”.