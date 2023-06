Video: comparan a Susana Boreal con candidata al Concejo de Medellín de la lista de Federico ‘Fico’ Gutiérrez

Melissa Medina, candidata al concejo de Medellín en la lista de Federico 'Fico' Gutiérrez, fue comparada con Susana Boreal. (Captura de pantalla)

Los tuiteros no perdonan y durante la noche del lunes 26 de junio volvieron tendencia el nombre de Melissa Medina, una de las candidatas al Concejo de Medellín que forma parte de la lista del excandidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que en un video en el que se autopromociona acepta que sabe muy poco de política.

La joven se encuentra en lugar 14 del listado y fue duramente criticada en la red social por su inexperiencia, ya que en la grabación, además, señala que la capital antioqueña necesita un cambio, mientras van pasando imágenes de ella lanzándose en paracaídas o haciendo ejercicio.

Por esta autopromoción, los internautas la compararon con la representante a la Cámara del Pacto Histórico Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, y quien ha sido controversial por sus salidas en falso como candidata y como congresista, entre las que se destaca su confesión de que consume marihuana a diario o cuando en un examen que le realizaron en el canal de Youtube de Daniel Samper Ospina no atinó con la cantidad de departamentos que tiene Colombia.

“@FicoGutierrez yo creo que lo de la niña Melissa no se debe dejar pasar, si tanto criticamos a Susana Boreal, está claro que Melissa se puso la cuerda al cuello solita, en un video tan corto demostró nada y así no son las cosas. No nos podemos comportar igual al petrismo (sic)”, trinó Orlando Márquez (@marquez_nandito).

Mientras que Laura Tobón (@Lauratobon) dijo: “Solo necesité 9 segundos de este video para no ver mas. Respeten a la gente. Muy bacanos los videos en tik tok y todo pero aquí estamos hablando de algo serio. Nada más miren a Susana Boreal y lo que pasa cuando alguien llega a un cargo para el que no está preparado (sic)”.

Los mismo pensó Ana María Castaño (@ranamarilla): “En respuesta a @AndresGaviriaC Otra Susana boreal? No @FicoGutierrez algo serio porfa. Así es muy duro tomarse en serio lo de hacer oposición (sic)”.

“La derecha necesitaba su propia Susana Boreal. ¡No más bachilleres en la política! (sic)”, agregó Johan Erezco (@johanerezco).

Se debe recordar que este lunes, Gutiérrez presentó su lista de 21 candidatos para el concejo en la capital antioqueña que estarán por parte de su movimiento político Creemos.

“Las personas que integran nuestra lista son un reflejo de lo que es Medellín: una ciudad pujante, soñadora y con ganas de ser siempre mejor. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, representantes de diversos sectores con los que vamos a devolverle la confianza a Medellín”, afirmó ‘Fico’ Gutiérrez.