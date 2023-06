Borracho que arrolló a un agente de tránsito sería primo del alcalde de Cali: “Sea o no familiar mío tiene que responder”

Jorge Iván Ospina no dejó claro si el señalado efectivamente es su primo, como lo manifestó en su momento el infractor, sin embargo aseguró que tiene que pagar por sus actos. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Recientemente revivió la polémica por un supuesto familiar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que arrolló a un agente de tránsito para evitar ser multado por conducir bajo los efecto del alcohol. El mandatario local se refirió al tema.

Es de recordar que el hecho se registró en mayo de este 2023, cuando un hombre se pasó un semáforo y fue requerido por un funcionario de tránsito en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con lo que se conoció en su momento, al ser requerido por la autoridad se realizó una prueba de alcoholemia que arrojó grado tres.

Debido a las infracciones cometidas el agente iba a proceder a establecer las respectivas sanciones, pero el sujeto le pidió que lo dejara ir alegando que era primo del alcalde de Cali; al recibir una respuesta negativa por parte del agente el infractor huyó arrollando al funcionario.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió recientemente al tema asegurando que sea o no su familiar, el sospechoso debe pagar por arrollar a un agente de tránsito y las demás infracciones que haya cometido.

“Yo creo que independientemente que sea o no familiar mío las personas deben responder sus actos. Si una persona cometió un ilícito, está usando documentos ilegales y está violentando las señales de tránsito, tiene que responder ante la justicia”, dijo el alcalde de Cali en una entrevista con medios locales.

Así mismo, invitó a las autoridades judiciales a actuar de manera contundente en este y cualquier otro caso similar, asegurando que nadie puede escudarse en las relaciones interpersonales que tiene para evadir la justicia.

“Nadie se puede esconder de sus responsabilidades individuales en la relación que pueda tener con un servidor público, en este caso con el alcalde. Debe la justicia proceder radicalmente”, añadió Jorge Iván Ospina.

Pese a que el mandatario local fue claro con su posición acerca de las sanciones contra un infractor de las normas de tránsito, no quiso aclarar si el hombre que quedó captado en video es familiar suyo o no. Ante la insistencia en ese cuestionamiento, el alcalde Ospina enfatizó en que eso no es relevante y que lo importante es que pague por sus actos.

Un colombovenezolano que fingió ser trabajador de la Alcaldía de Cali

Es de recordar que cuando ocurrieron los hechos, el infractor además alegó ser funcionario de la Alcaldía de Cali; sin embargo, un tiempo después se conoció que aparentemente no tenía ningún vínculo laboral con la administración.

La Alcaldía de Cali aseguró que un carné que presentó el sujeto para identificarse como funcionario de la administración distrital era falso.

En el clip que se conoció a través de redes sociales en su momento, es posible escuchar al sujeto pedirle al agente que lo dejara ir para no perder su trabajo.

“Yo sé que la cagué, pero perdóname pana, te lo suplico. Ya voy a cruzar aquí adelante y llego a mi casa (...) me van a botar del trabajo”, dijo en su momento el señalado.

“Una vez le hice la prueba le dije que sacara sus objetos de valor porque el carro iba a ser inmovilizado. El señor se sube, me arrolla y emprende la huida”, dijo el agente de tránsito afectado, citado por el diario El Tiempo, y quien señaló que lleva dos meses de incapacidad y que nadie le responde.

De acuerdo con el mismo diario aparentemente las sanciones impuestas al sujeto que conducía bajo los efectos del alcohol no quedaron registradas. Es decir, la multa económica que superaría los 50 millones de pesos, así como la suspensión de su licencia de conducción por diez años, no estarían anotadas en el sistema.