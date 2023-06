La hermana de Margarita Rosa de Francisco ya es la cónsul del Gobierno Petro en Miami

Margarita Rosa de Francisco, acompañada de su hermana Adriana, quien acaba de ser nombrada como cónsul de Colombia en Miami.

La Cancillería expidió el decreto que designa a la hermana de Margarita Rosa de Francisco como cónsul de Colombia en Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con el Decreto 1045 del 26 de junio de 2023 “se designa en provisionalidad a Adriana de Francisco Baquero en el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado general de Colombia en Miami, Estados Unidos de América”.

También señala que “las erogaciones que ocasione el cumplimiento del decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio”.

Según recordó Blu Radio, este cargo lo ejerció hasta hace unos meses el general William Salamanca, sin embargo, el presidente Gustavo Petro designó a Salamanca como el director general de la Policía Nacional. Salamanca estuvo en ese cargo en Miami desde finales del año 2022.

Adriana de Francisco estudió filosofía en la Universidad del Valle y también ha tenido cargos diplomáticos en Toronto (Canadá).

La negativa de Margarita Rosa

Algunos medios como La FM y la Revista Semana habían adelantado esta noticia desde el comienzo de junio y dejaron entrever que el motivo de este nombramiento se relacionaba con la intención del Gobierno Petro de recompensar el apoyo de la vallecaucana al hoy mandatario durante su campaña presidencial.

“A la Niña Mencha le ofrecieron ser fórmula vicepresidencial de Petro, pero no aceptó. Además, se ha unido recientemente a los reclamos de los artistas contra el Gobierno. No es fácil creer que ella hubiera intrigado para lograr que le dieran ese ‘puestazo’ a su hermana”, señaló Semana el 3 de junio de 2023.

La vallecaucana se refirió en sus redes sociales a las recientes informaciones donde se asegura que Adriana de Francisco fue nombrada para este cargo diplomático en los Estados Unidos por el gobierno Petro (@margaritavasola/TikTok)

Luego, la reconocida actriz, a través de un video que publicó en TikTok, aclaró que su hermana no fue nombrada cónsul. Pero luego señaló que la habían buscado a ella misma para dicho puesto: “Todo comienza con una llamada del canciller Álvaro Leyva recién fue elegido por Petro. Lo conozco desde hace mucho por otras circunstancias. Él me ofrece el consulado de Miami”, afirmó en ese entonces Margarita Rosa.

Después, Margarita contó que había rechazado el puesto, pero que propuso a su hermana Adriana debido a su experiencia en el sector diplomático.

“Cuando le dije a Álvaro Leyva que no estaba capacitada para ese cargo. Le dije ‘si yo le aceptara ese puesto, a la primera que llamaría sería a mi hermana como asesora’, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto con muy buena gestión (...) no tengo el conocimiento que ella sí tiene. Él le comunicó esto al Presidente y este a través de Álvaro Leyva me dice que no, que él quiere que yo sea la cónsul. Entonces les dije que no, porque no me sentía capaz”, explicó la actriz.

Por último, Margarita Rosa sostuvo: “Yo del presidente no he recibido ninguna razón. No se volvió a hablar de eso y la verdad ahora mismo tiene problemas mucho más serios para interesarse que lo que yo pueda querer para mi hermana. Así que aun si Adriana no es elegida, yo seguiré apoyando a Gustavo Petro, porque creo en su proyecto de Gobierno”.

Margarita, incluso, había recordado el trino que le habían echado en cara durante la última semana, desde que se dio a conocer esta información sobre su hermana Adriana.

“Yo había dicho en un trino que me han restregado hasta la saciedad que si me veían pidiendo puesto en este Gobierno para mí o para alguien mi familia, me denunciaran. Entonces sí, como que no esperaba esta honrosa invitación del Presidente. Me sorprendió”, dijo.

Trino Margarita Rosa de Francisco

En Miami se estima que hay 706.394 colombianos con papeles legales. Aproximadamente, 1.556. 273 colombianos cuentan con documentación norteamericana al día, pero se estima que el doble, serían ilegales.