Elianis Garrido destapó secreto de su antigua relación con Anddy Caicedo: “Hubo un momento en que no podía ni mencionarlo”

Elianis Garrido fue la invitada al más reciente programa de ‘Desnúdate con Eva’, en el cual se destapó sobre varios aspectos de su vida privada, entre estos la ruptura con el cantante Anddy Caicedo.

Y es que la relación duró cinco años y parecía tan sólida que, incluso, se llegó a rumorear sobre un supuesto compromiso. Sin embargo, de un momento a otro todo terminó y tuvo que pasar más de un año para conocerse la razón.

De acuerdo con lo expuesto por Elianis Garrido a la periodista española Eva Rey, su noviazgo con el artista fue ‘crónica de una muerte anunciada’, pues tiempo antes de tomar la decisión ya ambos sabían que no había futuro juntos. Además, negó que se tratara de una infidelidad por parte de alguno.

“Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, pues, y en últimas nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, aseveró.

Posteriormente, la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ manifestó que siente un gran cariño por Anddy Caicedo y así lo demuestran cada que se encuentran, aun cuando no tienen ningún tipo de relación en la actualidad, nisiquiera amistosa.

“Yo lo adoraré con mi corazón y lo único que deseo es su felicidad. Lo admiro como artista y nada me haría más feliz que él fuera súper feliz. Si lo veo en la calle —y él también me lo dice— no dudaré en abrazarlo. No somos amigos, eso sería imposible, pero adoro a su familia y hay un amorcito por ellos. Yo creo que con casi todos mis ex hay un recuerdo lindo”, agregó.

Elianis Garrido reiteró que no guarda rencores ni resentimientos hacia Caicedo, pues así lo especularon sus seguidores en ese momento.

“Cero rencores y cero resentimiento. No se puede odiar lo que amaste. Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma y lo adoré y le agradezco mucho. Sí mantenemos un tipo de contacto, aunque muy prudente porque él tiene su familia y yo la mía”, dijo en su charla con Eva Rey.

Por último, aseguró que su actual pareja fue “un ancla increíble” y le ayudó a superar la crisis que le dejó el haber dejado a Anddy: “Dice una canción de Ricardo Arjona: ‘Tuve noches que te amé, y días que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble. Él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”.

Elianis Garrido fue criticada por casarse al poco tiempo de terminar con Anddy Caicedo

Luego del sorpresivo matrimonio entre la presentadora barranquillera y el empresario Álvaro Navarro, fueron muchas las críticas que le llovieron a ella, sobre todo porque semanas atrás negó que fuera a llegar al altar a los pocos meses de haber roto con el cantante de salsa.

Fue tanta la controversia generada por el compromiso que ella no se aguantó las ganas y respondió a los comentarios hechos en su contra, pues argumenta que nadie tiene derecho para opinar sobre una vida que no conocen.

“La vida es todo lo que pasa afuera de las redes sociales. Mi trabajo no define mi vida y mis decisiones tampoco lo hacen. A Ely la conocen pocos, pero a Elianis la ven muchos y eso es muy diferente. No juzguemos si no vivimos la vida del otro, cada quien vive lo suyo y asume lo suyo,, incluyendo decisiones, errores y aciertos ¡Voy a vivir mi vida!”, añadió.

Elianis Garrido hizo una segunda publicación en la cual le agradeció a todas aquellas personas que sí se han dedicado a enviarle buena energía y mensajes cariñosos, e incluso brindó con una copa de vino por todos ellos.

“Somos distintos y definitivamente todas tusas son diferentes. Creo que lo primero es la aceptación de lo que ya no fue! No vivir del pasado ni del ‘que hubiera sido sí...’, no, ya no”, fue la respuesta de la mujer de 35 años.