Acuerdo entre el petrismo y Rodolfo Hernández para quedarse con la Gobernación, denunció diputado de Santander

El diputado Sierra sigue firme en su aspiración por la Gobernación de Santander, pero denuncia posibles acuerdos entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Archivo

El presidente Gustavo Petro no deja de estar en la mira de la opinión pública. En las últimas horas, el diputado Ferley Sierra, quien se perfila como candidato a la Gobernación de Santander, hizo una denuncia que involucra una supuesta alianza entre el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, y el hoy presidente de la república.

Según contó el diputado, el acuerdo pactado entre los dos políticos pondría en ventaja a Hernández para ser el próximo dirigente del departamento.

Cuenta Sierra que su carrera por el cargo más importante de Santander estaría en riesgo, ya que el manejo que se la ha dado su aspiración no ha sido el más transparente. “A pesar de que toda la bancada hoy respalda nuestra candidatura; a pesar de que la mayoría de congresistas a nivel nacional están a favor de nuestra candidatura (...), nos informan que un directivo del partido Alianza Verde sale, en medio de comunicación, a desmentir eso, a decir que es que siguen las negociaciones con Rodolfo Hernández” dijo el diputado para Santander se Conecta.

Así mismo, el diputado le dijo a la importante emisora de Bucaramanga que el supuesto acuerdo estaría estipulado desde el año anterior, cuando el presidente le habría propuesto a Hernández su apoyo a la Gobernación de Santander, a cambio de no hacer mayor oposición a su gobierno. “Ahora desde las directivas ponen en tela de juicio nuestra candidatura por cuenta de unos acuerdos preexistentes con el ingeniero Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, directamente, quien no debería estar haciendo política y tiene las narices metidas para beneficio del ingeniero” dijo Sierra.

En ese sentido, el profe Ferley, como se hace llamar en sus redes sociales, dice que los miembros de la Alianza Verde estarían haciendo lo posible por impedir su candidatura para dejarle vía libre al excandidato presidencial. Según contó en la emisora, Hernández ha cumplido su palabra, por lo que sería el turno para Petro de cumplir con su parte del supuesto trato.

“Existe un acuerdo desde el año pasado para que Rodolfo no ataque a Petro y eso lo ha cumplido el ingeniero, ha tenido palabra en ese acuerdo en el que nosotros nunca hicimos parte, lo que habían acordado era que el ingeniero fuera candidato a la Gobernación y quien les estorba soy yo, por eso me quiere sacar del camino”, dijo el diputado.

Rodolfo Hernández y la Liga de Gobernantes Anticorrupción tendrían un acuerdo con el Gobierno Petro. Foto: Infobae.

Por su parte, Rodolfo Hernández dice estar motivado para aspirar por la Gobernación del departamento. Según se pudo establecer, el político esperará hasta el último día de inscripciones de candidaturas, el 29 de julio, para agregar su nombre en las próximas contiendas regionales de octubre. Asimismo, el aspirante iniciará una gira por su departamento para ganar terreno político frente a sus contrincantes.

Hernández actualmente se encuentra con una enfermedad que lo ha tenido fuera de las calles, razón por la que su campaña sería virtual, a pesar de que fuentes cercanas a la familia del excandidato dijeran que él se encuentra más fuerte que nunca.

Rodolfo ya estaría avalado por su partido, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero según se supo, está detrás del aval de la Alianza Verde para asegurar su candidatura, lo que ha despertado todo un revolcón dentro del partido verde.

¿Cómo va Rodolfo Hernández con el cáncer de Cólon?

El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, reapareció en un video de TikTok narrando los tratamientos a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses por cuenta del cáncer de colon que le fue diagnosticado. Pese a su enfermedad, el ingeniero dio a conocer que se lanzará como candidato a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

Durante el video, el también exalcalde de Bucaramanga afirmó sentirse bien de salud gracias a las recomendaciones que le entregaron sus médicos, que incluyen una estricta dieta alimenticia e incrementar su actividad física. El ingeniero, quien reveló que debido a su diagnóstico deberá someterse a quimioterapia y a una cirugía, entregó detalles sobre cómo se enteró de que tenía cáncer de colon.

“Me sentía como lleno, pero no con dolor grande, como lleno cuando usted come más de la cuenta, y no había comido (...) cuando trajeron el resultado me dieron, usted tiene anemia, ¿cómo así que anemia? Estoy gordo, cachetón y colorado. Me dijeron, usted está perdiendo glóbulos rojos, eso quiere decir que usted está sangrando internamente. ¿Y qué es lo que me sangra? Dijo usted tiene úlcera, o cáncer; entonces me detectaron cáncer en el colon”, relató Hernández.