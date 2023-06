Hombre que habría abusado de cinco sobrinas no ha ido a juicio: “Ha estado dilatando el proceso”

Grafiti de protesta en el colegio público El Ensueño de Bogotá por u caso de abuso al interior de la institución. (Colprensa-Sergio Acero)

Por lo menos cinco niñas de una misma familia en Santander habrían sido abusadas sexualmente por su tío político y padrino, identificado como Rodrigo Rojas Palomino.

La situación de violencia se conoció cuando una de las menores quiso quitarse la vida por segunda vez. De acuerdo con la denuncia del portal Ellos-Justicia, la niña se veía triste y desinteresada de su futuro. Por eso, sus padres acudieron a un profesional en salud mental para que la examinara, quien descubrió que había sido abusada sexualmente.

“Tras conocerse esta información, los padres de la jovencita alertaron a los demás familiares, dándoles el valor a las otras niñas de la familia de decir que también habían sido víctimas del mismo agresor. Sin embargo, vivían con miedo de hablar debido a la imagen de respeto que el tío tenía dentro de la familia”, aseguró el portal.

Pues, según Ellos-Justicia, Rojas Palomino es reconocido por ser “un hombre con fuertes valores religiosos y morales”. Sin embargo, en febrero de 2021, se interpuso una demanda en su contra y ahora pesa sobre él una investigación por los delitos de acceso carnal violento y actos abusivos con menor de edad.

De acuerdo con El Tiempo, el imputado no aceptó los cargos y el proceso no ha podido seguir su curso porque la audiencia preparatoria no se ha podido desarrollar.

“Ha estado dilatando el proceso jurídico basado en su estado de salud”, señaló el portal Ellos-Justicia. Pues, el abogado defensor ha aplazado la diligencia tres veces alegando “temas de salud” del demandado. El proceso lleva dos años y la última audiencia que se llevó a cabo fue en mayo de 2023.

“Es indignante que, en Colombia, a pesar de existir políticas que condenan el delito de agresión sexual en menores de edad, las condenas son un chiste y muchos casos precluyen y las víctimas no obtienen justicia. Esta falta de acción por parte del sistema de justicia es alarmante, ya que muchos niños viven con miedo durante años y cuando finalmente están listos para hablar, se encuentran con que no hay justicia”, criticó el portal Ellos-Justicia en la denuncia.

De acuerdo con una de las víctimas, que habló con El Tiempo, el imputado estaría buscando ser diagnosticado con bipolaridad y otras enfermedades mentales con el fin de evadir la justicia.

El testimonio de una de las víctimas

Una de las niñas que habría sido abusada sexualmente por Rojas Palomino ya tiene 39 años. En diálogo con El Tiempo, la mujer relató que desde que tenía nueve años fue víctima del imputado y que las agresiones duraron cinco años.

Sin embargo, hasta 2021 se enteró de que no era la única. Supo que su hermana mayor y otras tres primas también habrían sido abusadas por el tío político.

“Hace 10 años inicié proceso psicológico, fue desgastante emocionalmente, duré en terapia 5 años y cada 3 meses debo ir a control”, narró la víctima para el medio citado.

Los episodios de violencia sexual se presentaban frecuentemente, puesto que la familia solía encontrarse una vez a la semana. “[Rojas Palomino] hacía lo que quería, el daño es fuerte, el tema emocional, el mismo temor y presión familiar es una de las cosas que no nos permitió decirlo o contarlo a alguien, la culpa emocional, nos marcaron desde muy niñas el respeto hacia los hombres”, explicó la mujer.

Además, dijo que los abusos a los que fueron sometidas su hermana mayor, sus primas y ella no fueron mínimos. “Cuando me refiero a actos abusivos no es tocarle la cara o el brazo, es tocar y manosear las partes íntimas sin parar”, enfatizó la víctima en su relato.

Ahora, después de casi 20 años, todavía quedan secuelas de la violencia que denunció. “Me cuesta mencionar palabras como abuso carnal, actos abusivos y no me gusta mencionar el nombre del señor”, aseguró.