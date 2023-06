Luis Arturo Henao generó gran polémica tras opinión sobre el "verdadero" clásico colombiano. / Imagen @ElColeccioniste

Para los amantes del fútbol, la crítica y la opinión, F90 de ESPN se ha vuelto una cita casi que obligada en las noches de nuestro país. En el programa hay panelistas que despiertan amores y “odios infinitos” por cada intervención.

Y ahora, por supuesto, la tendencia futbolística de Colombia es la gran final del fútbol profesional entre Atlético Nacional y Millonarios, contienda que tal parece no representa mucho para un periodista del magacín.

Resulta que en el programa se debatía sobre si el partido que tiene como protagonistas a Atlético Nacional y Millonarios era el más importante hasta ahora de los torneos cortos. Hasta aquí todo normal; opiniones iban y venían con varios supuestos y conjeturas propias del tema. Sin embargo, uno de los periodistas más controvertidos sorprendió con una contundente afirmación.

“¿El partido del sábado es el más importante en la historia de los torneos cortos?”, preguntó Pacho Vélez, conductor de F90. A lo que Luis Arturo Henao contestó: “Por prestigio Nacional vs América tiene más peso. En qué sentido, América fue cuatro veces finalista de Copa Libertadores, por ejemplo. Tiene también 15 títulos como Millonarios en la liga local y América fue el mejor equipo de Sudamérica en los ochenta con Gareca (Ricardo), Cabañas (Roberto) Willington (Ortiz) etc”.

Esta afirmación abrió otro acalorado debate donde los panelistas del programa empezaron a coincidir (algunos) y a afirmar que esto no era verdad, pues según estos el verdadero clásico del país lo protagonizan verdes y azules.

Luis Arturo Henao de ESPN le restó importancia a la final del FPC: "Nacional-América tiene más peso". / Video @ESPNFutbolCol

Luego, uno de los que intervino con gran rapidez fue Rafael Sanabria, exárbitro FIFA que dijo: “Lucho, pero el clásico más importante en Colombia es Millonarios/Nacional - Nacional/Millonarios. Es el clásico más importante del fútbol colombiano. Lógico que esto va por épocas”.

Esta opinión del exárbitro FIFA volvió a encender el “opinadero” de varios de los panelistas que empezaron a intervenir con datos históricos para sustentar una única afirmación: Atlético Nacional vs América de Cali es y será el único clásico del Fútbol Profesional Colombiano.

Esta última premisa hoy en día divide mucho al país. Miles de hinchas verdes y rojos así lo creen. Sin embargo, lo que aparentemente quedó claro es que un Millonarios/América más allá de ser un gran encuentro, no pasa de eso, y que la rivalidad más grande de Colombia está entre verdolagas y escarlatas.

El Tino Asprilla se enfrentó de nuevo a las mujeres de ESPN por culpa de Shakira

Faustino el Tino Asprilla es un ferviente defensor de Gerard Piqué. Así lo ha expresado en el programa ‘F360′ de ESPN donde ha dejado clara su postura (respecto a la tiradera de Shakira al catalán) y también se ha ganado la “antipatía” de tres de sus compañeras de set: Pilar Velásquez, Liche Durán y Melissa Martínez.

Y fue precisamente con estas compañeras que recientemente Faustino Asprilla tuvo un pequeño alegato por culpa de Shakira, pues según el tulueño, un medio español había afirmado que la última canción de la barranquillera tenía un mensaje oculto (otra vez) para Gerard Piqué.

Pilar Velásquez, Liche Durán y Melissa Martínez de ESPN se fueron contra el Tino por defender a Piqué. / Video @melissamartineza

Como era de esperarse, rápidamente las presentadoras mencionadas Pilar Velásquez, Liche Durán y Melissa Martínez, salieron a “defender” a una Shakira que, según ellas, no había hecho ninguna de estas menciones, contrario a otras canciones en las que la barranquillera sí apunta contra el exjugador del F.C. Barcelona.

“No lo mencionó”; “Ay no, ya no más”; “¿Usted ya escuchó la canción?”; “Ese medio deportivo (el español que señaló el Tino que había leído) es super barcelonista y evidentemente va a defender a Piqué”; “¿Cuál es la rabia con Shakira, de verdad?”; “Ella anda es surfeando”; “Hoy no hay pelea. Ella ya lo superó”, fueron algunos comentarios que le cayeron al Tino como avalancha.