Lo drogaron con una empanada, le robaron, se estrelló contra un bus y casi termina linchado

Imagen de referencia, robo a conductor de plataformas digitales. (Composición Infobae: El Comercio)

Otro conductor de plataformas digitales fue víctima de la delincuencia en Bogotá. Según reportó el informativo de City TV este 22 de junio, el hombre recogió un servicio, en el trayecto el cliente le ofreció un jugo y una empanada; tras comer, el conductor se sintió mareado.

La esposa de la víctima le dijo al medio en mención que “él me dice que el señor muy amablemente le ofreció una empanada y un jugo, momentos más tarde empezó a sentirse mareado, me comuniqué con él por el celular y le pedí que se fuera a un lugar seguro, donde se sintiera resguardado mientras le pasaba el efecto”.

La mujer agregó que el delincuente se bajó del carro y le pidió a su pareja el celular y lo producido durante la jornada laboral. Bajo los efectos de la sustancia, el hombre accedió sin oponer resistencia. “Él le pidió plata y también se la entregó, también me dijo que lo dejó, el señor se bajó, después de ya haber tomado sus pertenencias”, agregó la esposa de la víctima.

Drogado y robado el conductor decidió ir a su casa, pero en el camino se accidentó con un motociclista y chocó por detrás a un bus del Sitp. En medio del alboroto por el accidente, los transeúntes y otros conductores arremetieron contra el causante del choque porque lucía desorientado y pensaron que estaba embriagado.

Así quedó el bus tras el choque con el conductor de plataformas digitales.

Cuando llegaron las autoridades corroboraron que el hombre no había consumido alcohol y en la revisión que le hicieron los paramédicos, evidenciaron que estaba bajo los efectos de la sustancia química, la que le había suministrado antes el delincuente.

“Anoche recibimos un paciente de 28 años bajo efecto de sustancias depresoras del sistema nervioso central, quien presentaba politraumatismo y trauma craneoencefálico”, dijo el doctor Henry Abaunza, director médico Clínica Medical, en entrevista con City TV.

La delincuencia azota a conductores de plataformas digitales

Con el reportado por City TV, en lo corrido de junio se han presentado cuatro ataques delincuenciales contra conductores de plataformas digitales, que han dejado dos muertos, accidentes, robos y linchamientos.

El 1° de junio, dos dos sujetos solicitaron un servicio de transporte en el barrio 20 de Julio, de la localidad San Cristóbal, en el sur de Bogotá. A mitad de camino, los delincuentes amordazaron al conductor y lo metieron en el baúl para robarle el carro; sin embargo, antes de ser maniatado el hombre avisó a sus compañeros, quienes interceptaron el carro, frustraron el robo e intentaron linchar a los ladrones.

En la noche del 21 de junio un conductor de plataformas digitales murió tras caer de su vehículo en movimiento mientras era víctima de robo en el el barrio Las Palmeras de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la familia de la víctima, los delincuentes ataron de manos y pies a la víctima que fue arrollada por un bus del Sitp al caer de su carro.

Sin importar la muerte del hombre, los delincuentes llamaron a los familiares exigiendo una alta suma de dinero para devolver el carro robado. “Ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así, porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más, del man no sé nada”, le dijeron los delincuentes en una llamada grabada por la familia de la víctima.

Finalmente en el barrio Carvajal de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, la comunidad linchó a un ladrón acusado de robarle el carro a un conductor de plataformas digitales. Según informó el Ojo de la noche, un grupo de delincuentes pidieron el servicio y en el trayecto robaron al conductor y lo obligaron a bajar del carro.

De inmediato la víctima contactó a sus compañeros para ubicar el vehículo, interceptaron a los ladrones y arremetieron a golpes contra uno de ellos, que murió por la gravedad de las heridas. Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos ya no había nadie, solo el cuerpo del delincuente que fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.