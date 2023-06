Marbelle disfrutó las marchas del 20 de junio: “Marchamos y producimos al mismo tiempo”

A través de su cuenta de Twitter la cantante mostró su apoyo a las marchas en oposición a Gustavo Petro. Crédito: @Marbelle30 / Twitter

Marbelle es una de las artistas colombianas que desde el principio del actual Gobierno se declaró como opositora, inclusive, en su momento, aseguró que saldría del país si llegaba a ganar Gustavo Petro. Por eso, no es raro verla muy activa en su cuenta de Twitter mostrando su descontento con el Gobierno nacional, lo que también dejó ver en la tarde del 20 de junio de 2023.

Te puede interesar: Marchas contra el Gobierno de Gustavo Petro fueron multitudinarias: este es el balance de la jornada

Según el informe entregado por las autoridades, a las marchas en contra del gobierno de Petro salieron alrededor de 92.000 personas, lo que se puede tomar como una clara muestra del descontento de varios colombianos que no están de acuerdo con las propuestas que vienen desde la Casa de Nariño.

Pero en medio de todo el descontento que se mostró en las calles, Maureen Belky Ramírez, conocida en el mundo de la música como Marbelle, estuvo muy activa en Twitter donde compartió varias reacciones a lo que estaba pasando en las calles del país, inclusive, le quedó tiempo para enviarle varios mensajes a personalidades que apoyan al presidente y su gestión.

Te puede interesar: Agustín Laje celebró la marcha del 20 de junio y tildó al Gobierno Petro de “corrupto y delincuencial”

Una de las personas a las que Marbelle le respondió sus publicaciones fue a la presentadora de Noticias Uno, Mónica Rodríguez, que compartió en la red social un mensaje en el que aseguró que la oposición al gobierno ya no podrá seguir utilizando una frase con la que se intentó deslegitimar las marchas que se presentaron en el estallido del paro nacional.

En su cuenta de Twitter la periodista y presentadora Mónica Rodríguez aseguró que la oposición ya no podrá utilizar la frase "yo no marcho, yo produzco". Crédito: @MONYRODRIGUEZOF / Twitter

“Ya no podrán volver a decir, yo no marcho, yo produzco”, lo cual me parece perfecto, así acabarán las estigmatizaciones de todo aquel que quiera alzar la voz. El derecho a marchar es universal”, trinó la presentadora.

Te puede interesar: Daniel Quintero fue tildado de “irrespetuoso” por video dirigido a la Marcha de la Mayoría en Medellín, ¿qué pasó?

Marbelle aprovechó la coyuntura que se está viviendo en el país para responder la publicación de Rodríguez y aseguró que la oposición del gobierno marcha y produce al mismo tiempo, algo que, según la cantante de música tecnocarrilera, nunca les ha quedado grande.

A través de su cuenta de Twitter la cantante mostró su apoyo a las marchas en oposición a Gustavo Petro. Crédito: @Marbelle30 / Twitter

“MARCHAMOS Y PRODUCIMOS AL MISMO TIEMPO … NUNCA NOS HA QUEDADO GRANDE !”, publicó la cantante en la red social.

Pero, ese no fue el único mensaje que respondió de una personalidad colombiana que apoya al Gobierno nacional, pues también se tomó el tiempo de contestar a una publicación del exsenador Gustavo Bolívar que aseguró que las marchas transcurrieron en paz porque esa es la Colombia de Gustavo Petro y de Francia Márquez.

El exsenador Gustavo Bolívar compartió un mensaje para la oposición en el que aseguró que en el país se puede marchar en paz porque es la Colombia de Gustavo y Francia. Crédito: @GustavoBolivar / Twitter

“Qué lindo es vivir en democracia. Saber que sales a marchar y regresas a la casa sano y salvo, saber que puedes gritar lo que te de la gana sin que te pase nada. Esa es la Colombia de Petro y Francia. Bienvenida otra marcha de la oposición”.

A la publicación del exsenador, Marbelle respondió con un mensaje en tono de burla donde le agradeció por dejar salir a la oposición a las calles a manifestar su inconformismo con el Gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de Twitter la cantante mostró su apoyo a las marchas en oposición a Gustavo Petro. Crédito: @Marbelle30 / Twitter

“🥺 gracias por dejarnos marchar 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣”.

No todas las publicaciones de la cantante en la tarde del 20 de junio fueron en contra de las personas afines al gobierno, también intercambió trinos con el senador Miguel Uribe Turbay, con el que compartió una fotografía mientras estaba en la marcha en la Plaza de Bolívar.

A través de una publicación en Twitter, el senador Miguel Uribe le agradeció a la cantante Marbelle por su apoyo a las marchas del 20 de junio. Crédito: @MiguelUribeT / Twitter

“Siempre gracias @Marbelle30 por creer en Colombia. Gracias por marchar”

Al mensaje del senador, Marbelle respondió con una publicación en la que aseguró que siempre estará firme con la oposición; como también, del lado correcto: “Siempre firme y del lado correcto! 🇨🇴😙🙏☀️”.

A través de su cuenta de Twitter la cantante mostró su apoyo a las marchas en oposición a Gustavo Petro. Crédito: @Marbelle30 / Twitter

Por último, Marbelle le envió un contundente mensaje al Gobierno nacional, pues confirmó que estará pendiente de los tres años que quedan del Gobierno de Gustavo Petro para seguir en las calles cada vez que se organice una protesta.

A través de su cuenta de Twitter la cantante mostró su apoyo a las marchas en oposición a Gustavo Petro. Crédito: @Marbelle30 / Twitter

“Y aquí estaremos muy pendientes de los tres eternos años que faltan 😝”.