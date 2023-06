Le recuerdan a Petro cuando le pedía a Duque que “escuchara y corrigiera” durante el Paro Nacional del 2021

Cuando Petro le decía a Duque que escuchara al pueblo en medio del paro: ahora tal parece olvidar lo que predicaba. Colprensa

Siempre hay un trino. Esta corta y curiosa frase resume algunos de los descaches de los políticos en Colombia y alcanzó al mismo presidente de la República, Gustavo Petro. Varios cibernautas le sacaron a relucir sus viejos pronunciamientos cuando exhortaba al expresidente Iván Duque a oír al pueblo.

El entonces senador Petro, que era el jefe de la oposición al exmandatario uribista, le solicitaba a quien finalmente sucedió en el Gobierno a que, en pleno Paro Nacional del 2021, retirara la polémica reforma tributaria que obligó a millones de colombianos, de abril a agosto de ese año, a salir a las calles para protestar contra ese proyecto fiscal.

“Esta es la movilización en Pasto. Duque escuche. Un gobernante debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo”, decía Gustavo Petro en abril del 2021.

Sin embargo, tal parece que hoy presidente de la República no piensa igual porque, no solo deslegitimó las nuevas protestas contra su Gobierno, sino que parece no escuchar a varios líderes políticos, incluidos sus aliados, que le piden que escuche a los demás partidos para tramitar sus reformas.

Por ejemplo, en las últimas horas, el primer mandatario se refirió a las marchas de la oposición que se realizaron el martes 20 de junio de 2023 e hizo su balance de la jornada, donde lanzó fuertes afirmaciones a través de sus redes sociales.

Aunque las marchas registraron una importante asistencia en distintas ciudades de Colombia, el presidente Gustavo Petro las calificó de débiles. Sin embargo, reconoció que hubo regiones en las que la asistencia tuvo más fuerza, como la capital de Antioquia, que históricamente han mostrado su inclinación hacia la orilla política de la derecha.

“Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá , y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter luego de culminadas las marchas de la oposición.

A pesar de que, al mismo tiempo que miles de colombianos protestaban contra su mandato, en el Congreso se hundía su reforma laboral, que fue duramente cuestionada por diferentes sectores, Petro sigue furioso con los partidos que se opusieron a esa iniciativa. Por lo que no estaría “escuchando y corrigiendo” tal y como se lo sugería al Gobierno de su antecesor, quien precisamente lo derrotó en las urnas en las elecciones presidenciales del 2018.

Otra vez en su cuenta de Twitter, el mandatario de los colombiano fue el primero en decir que el proyecto que lideraba su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quedaba hundida en el Legislativo. Petro no atribuyó a que él y su subalterna no llegaron a acuerdos, sino que usó duros términos para referirse a quienes se opusieron a esa iniciativa como los partidos tradicionales Conservador, La U y Cambio Radical.

Según Petro, “los dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

Como estas han sido varias de las salidas en falso que el jefe de Estado ha protagonizado desde que llegó al poder y, aunque tiene altos niveles de desfavorabilidad, tal parece que olvidó cuanto le hacía férrea oposición a Iván Duque, lo que no ha pasado desapercibido por los usuarios de redes sociales que, usando el hashtag #SiempreHayUnTrino desempolvan los viejos dichos de quien hoy dirige los destinos de Colombia.