Cristina Hurtado mostró todo su talento sobre ruedas (@crisshurtado/Instagram)

Desde su paso en 2003 por Protagonistas de Novela del Canal RCN y más adelante en su faceta de presentadora tanto en la sección de entretenimiento de Noticias RCN como en el programa de competencia Guerreros del Canal Uno; Cristina Hurtado se convirtió en una figura de la televisión muy apreciada por los televidentes. Además de su belleza, su versatilidad le ha permitido destacar por igual en formatos más serios y en otros orientados al entretenimiento.

Te puede interesar: Greeicy reveló detalles de su peor beso en un set de grabación: “Me quería vomitar”

Esto se ha extendido a sus redes sociales, donde actualmente cuenta con 6,5 millones de seguidores y comparte con frecuencia situaciones de su vida cotidiana, y particularmente de la familia que conformó con Josse Narváez y sus tres hijos, Daniel, Juan José y Mateo. De igual manera, la antioqueña de 39 años se ha caracterizado por mostrarse como una mujer con gusto por las actividades al aire libre, y todavía más si involucran a toda la familia, algo que se ha extendido a sus hijos que han destacado por su habilidad en el fútbol o la natación. Sin embargo, Cristina recientemente dio una muestra de su talento algo distinta, con la reciente publicación de un video donde aparece montando patines.

En su cuenta oficial de Instagram, Hurtado subió un clip donde, al ritmo de Blurred Lines de Robin Thicke, dio muestras de su manejo de los patines haciendo zigzags, patinando hacia atrás (emulando el moonwalk de Michael Jackson), mostrando poses propias de una patinadora profesional, y hasta entrelazando sus piernas mientras rueda en un estilo más callejero. En el texto que acompañó el video escribió sobre la experiencia y hasta tuvo tiempo de mostrarle su amor a Josse Narvaez:

“¡Me hacía mucha falta! Me encanta patinar. Y sí, no debemos posponer tanto lo que queremos hacer. ¡El tiempo es oro! Gracias @jossenarvaezm por acompañarme con Mateo, cuidarlo para que yo pudiera patinar y grabarme. ¡Te amo!”

La publicación a superar los 60 mil likes y generó una gran cantidad de comentarios donde se exaltó no solo su belleza, sino su talento sobre ruedas. Hubo incluso quienes aprovecharon para sentir nostalgia por esos talentos que nunca explotaron o no se preocuparon por aprender. Hubo uno en particular que llamó la atención, debido a que destacó la versatilidad de la paisa en lo que se refiere a sus capacidades:

“Ella patina, ella juega fútbol, ella modela, presenta, es esposa, mamá, cómo se ve que no le queda grande nadaaaa, definitivamente es una bella inspiración para mujeres y hombres, ¡no se diga más!🥰👈”

Cristina Hurtado presumió su costoso y abundante armario

En mayo, la presentadora y modelo realizó un posteo donde dejó a la vista el que, en opinión de muchos de sus seguidores, es un inmenso clóset. Allí mostró la gran cantidad de bolsos, carteras, pantalones, blusas, abrigos, zapatos y demás accesorios con los que suele deslumbrar en las redes sociales cuando reluce sus outfits, y muy especialmente cuando la idea es salir a pasear con su pequeño hijo Mateo.

Te puede interesar: “La Gorda Fabiola” reveló cuánto dinero gastó en sus retoques estéticos

La zona donde Cristina Hurtado se mide su ropa es muy amplia. Como se mencionó, además de ropa, su armario está lleno de variados accesorios , en su mayoría bastante lujosos y que muestran un amplio rango de colores que tiene como claro objetivo combinar con cada pinta que luce la presentadora.

Como es normal en cada publicación que realiza la presentadora, muchos de sus seguidores además de solicitar los nombres de las marcas que realizan los accesorios que usa, exaltaron de gran manera la belleza que a sus 39 años y después de tres hijos la modelo antioqueña conserva.