Agustín Laje celebró la marcha del 20 de junio y tildó al Gobierno Petro de “corrupto y delincuencial”

Para Agustín Laje, el supuesto apoyo desde el gobierno colombiano a la oposición venezolana no es más que una farsa, pues no ha mostrado una verdadera ayuda a las cabezas visibles de la oposición, a las que ni siquiera le permite la entrada al país. Foto: Gustavo Gavotti

Agustín Laje es un politólogo, escritor y conferencista que desde que Gustavo Petro era candidato a la presidencia de la República manifestó su descontento con la posibilidad de que el político llegara a ocupar el puesto más importante de Colombia. Por eso, celebró que los colombianos salieran a las calles para mostrar su inconformismo por la gestión del presidente.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el argentino dejó ver su apoyo a las marchas que se registraron en varias ciudades del país a lo largo del martes 20 de junio de 2023, por lo que aseguró que las personas se manifestaron contra un gobierno “corrupto y delincuente”.

A través de su cuenta de Twitter, el politólogo Agustín Laje dejó ver su apoyo a las marchas en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Crédito: @AgustinLaje / Twitter

“Impresionante Colombia. Multitudinarias manifestaciones contra el gobierno corrupto y delincuencial de Gustavo Petro”, aseguró.

Pero no es la primera vez que Agustín Laje se refiere al Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, pues en varias oportunidades ha asegurado que el presidente de Colombia es un “guerrillero” que no debería estar comandando al país. Algunas de sus opiniones las dio a conocer en una entrevista que dio al medio Semana TV, en donde aseguró que, por el voto popular Gustavo Petro está en el poder, pero que no debería estar ocupando el cargo. Inclusive, aseguró que desde su llegada a la presidencia en Colombia se han aumentado las masacres.

“Por empezar, yo no confiaría el país a un guerrillero. Pero bueno, el voto popular le ha confiado el país a un guerrillero que viene prometiendo la paz y que, sin embargo, las masacres se multiplican, a un guerrillero que ha venido prometiendo el cambio y que nosotros somos distintos de la clase política que ha destruido este país, y su vicepresidenta día de por medio utiliza como transporte personal naves de la Fuerza Aérea”.

Laje, además, afirmó que Gustavo Petro hace parte de los mandatarios que están intentando impulsar la segunda ola de socialismo en América Latina, lo que explicaría su relación y apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro.

“El gobierno de Petro además, internacionalmente, se inscribe en la segunda ola del socialismo del siglo XXI, hemos empezado a vivir desde el 2019 hasta hoy una segunda ola del proyecto socialista en la región que nos ha teñido el mapa de rojo y Petro representa ese rojo aquí en Colombia, por eso tan amiguito de Nicolás Maduro, de la dictadura genocida, torturadora de Nicolás Maduro”, dijo.

Para Laje, el supuesto apoyo desde el Gobierno colombiano a la oposición venezolana no es más que una farsa, pues no ha mostrado una verdadera ayuda a las cabezas visibles de la oposición, a las que ni siquiera le permite la entrada al país.

“Toda esa farsa que están haciendo acá del diálogo con la oposición y resulta que Guaidó no puede entrar al país porque se lo llevan a Estados Unidos, resulta que María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición en Venezuela, pues ella no es invitada a esos diálogos, esa es una oposición a medida para lavarle la cara al régimen y darle tiempo”.

Otro tema que preocupa al politólogo argentino es que, para él, Gustavo Petro es un “peón de la agenda globalista” que intenta imponer sus objetivos en todo el planeta a través de apoyos y ayudas, pero que al final, no buscan beneficiar de verdad a los pueblos del mundo.