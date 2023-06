El secreto detrás del envidiable cuerpazo de Karol G fue revelado por su entrenadora personal. Twitter/@yarishna-@Karolg.

Debido a los mensajes que Karol G transmite en sus canciones, se ha convertido en todo un símbolo de empoderamiento y poder femenino. No solo es una de las artistas más escuchadas, sino que también es una fuente de inspiración para las otras mujeres en el género del reguetón.

La reconocida cantante paisa del álbum Mañana será bonito ha llevado en alto el mensaje de amor propio en sus más recientes canciones, mostrándose transparente y auténtica en numerosas ocasiones, incluso consigo misma.

De hecho, no le importa ocultar si tiene sobrepeso o no, como sucedió hace unos meses cuando fue criticada por su apariencia en el video de X si volvemos, en el que canta junto a Romeo Santos. Sin embargo, ella dejó en claro que se ama tal como es y que, para ella, no hay problema si está gorda o no, ya que es cantante, no modelo, afirmó Carolina en su momento.

Recientemente, se reveló, tras varios rumores que finalmente la relación entre la pareja de reguetoneros paisas, Karol G y Feid, fue confirmada por unas fotografías que fueron filtradas en redes sociales. Además del impacto causado por la noticia de que están en una relación, el cuerpo de La Bichota generó diversas opiniones, ya que muchos aseguraron en los comentarios de las imágenes que su figura se debía a cirugías.

Ante esto, su entrenadora personal, Yarishna Ayala, no pudo contenerse y decidió expresarse al respecto, dejando en claro que el cuerpazo de Karol G es el resultado del esfuerzo de la cantante.

“Muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión por el hecho de ser estadios siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra. Ha estado disciplinada, como nunca antes, muchísimo con su alimentación que es parte fundamental del resultado. A sus entrenamientos y nutrición sumó el Yoga que hace todos los días sin falta”, dijo Yarishna.

La entrenadora de La Bichota comentó sobre el arduo entrenamiento que la cantante se ha sometido para presentarse en su próxima gira en Estados Unidos. Instagram/@yarishna.

Además, reveló los motivos por los que ha estado tan alejada de las redes sociales y aprovechó para enaltecer el trabajo de la artista.

“Largos ensayos de coreografías, razones por las cuales también ha estado un poco más alejada de las redes. Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo. Desde lo más profundo de mi corazón se los dice una persona que la ve esforzarse a diario para lograr los cambios que hoy todos pueden ver en ella. Mis respetos Carolina”, fueron las palabras de su entrenadora.

¿Quién es Yarishna Ayala?

Yarishna, de nacionalidad puertorriqueña, es una fisicoculturista que obtuvo el título de campeona en el evento World Beauty Fitness & Fashion en 2019, llevado a cabo en las Bahamas. Su transición de bailarina profesional de salsa a renombrada experta en fitness ha sido notable. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una fuente de inspiración para aquellos que desean mejorar su salud a través de la práctica de ejercicio y una alimentación saludable.

La entrenadora es tres veces ganadora de un campeonato de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, así que es una voz autorizada al momento de los ejercicios y exigencia física.

Es preciso resaltar que también participó en una temporada del programa Exatlón de Estados Unidos, espacio televisivo en el que ganó algo de reconocimiento.

Actualmente, Ayala se ha convertido en la entrenadora personal de la colombiana Karol G y la encargada de hacerla sudar la gota gorda cuando pone los pies en el gimnasio.