Dayana Jaimes defendió a su hija de los ataques en redes sociales

Uno de los hechos que lamentaron los seguidores del vallenato fue la muerte de Martín Elías en un accidente de tránsito en la vía que conduce de Cartagena a Sincelejo. Recordado por ser uno de los hijos del Cacique de la Junta y rindiendo homenaje a su padre interpretó canciones como El Terremoto, Ábrete y Loco por tu amor.

Recordemos que el artista tenía dos hijos, fruto de sus dos matrimonios con Claudia ‘Caya’ Varón y Dayana Jaimes, respectivamente. Con la comunicadora, nació la joven Paula Helena que en el cumpleaños de su madre interpretó el tema Diez razones para amarte, uno de los éxitos con los que el vallenatero tocó la cima en su carrera musical. El hecho quedó registrado en videos que fueron replicados en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

La pequeña fue blanco de críticas en redes sociales por la calidad vocal

En el clip se ve a la hija de Martín Elías con micrófono en mano acompañada por un guitarrista que comienza con los acordes del feliz cumpleaños a Dayana Jaimes. Sin embargo, debido a que desconoce completamente la letra se valió de un celular para seguirla a la perfección, con lo que despertó la nostalgia de varios de los fanáticos del hijo de Diomedes Díaz.

Asimismo, los hijos de Martín enviaron algunos mensajes de cariño a su viuda, que debido a los comentarios negativos que recibió decidió salir a defender a capa y espada a su hija, por los diferentes cuestionamientos que hicieron a la joven porque no cuenta con la misma voz de su padre.

“En mi cumpleaños, como todo niño en el mundo cuando ve un micrófono quiere hablar y cantar, Paula comenzó a cantar y una mujer criticando a una niña de ocho años porque no se sabe las canciones, porque no sabe cantar… Es una niña que agarró un micrófono y empezó a cantar una canción, siempre les he dicho que muy poco escucho las canciones de Martín Elías y no se sabe las canciones de su papá porque no las escucha”, explicó inicialmente la viuda de Martín Elías en redes sociales.

Criticó el hecho de que fuese la gente mayor quienes se atreven a criticar a un niño, sin algún tipo de empatía e indicó que el respeto por las acciones de los niños se haya perdido. Dijo que la humanidad vive en un mundo en el que las cosas serán peores con el pasar de los años, pues la menor se expresó como suele hacerlo alguien de la edad de Paula Helena.

“Y yo de madre emocionada subo el video y si me llega a cantar ‘Los pollitos’, la aplaudo así se la salga un gallo porque no voy a dañar esa emoción del momento y para eso estamos las madres, para apoyarlos y decirles mensajes positivos”, concluyó.

Esto dijo sobre la exesposa de Martín Elías

Recientemente, Dayana Jaimes, viuda del cantante, se refirió a Claudia Varón, exesposa del mismo, tras una pregunta hecha por un seguidor en Instagram. A través de sus InstaStories le dijeron a la periodista e ‘influencer’ que si no le molestaba que Varón usara la imagen de Martín Elías para subir contenido en redes y de alguna forma beneficiarse de esto.

“¿No te molesta que ‘Caya’ utilice tanto la imagen de ‘Tin’ (Martín Elías) en su casa y suba fotos con él? A mí sí, aprovechada”, fue la pregunta que le formularon a Jaimes, haciendo referencia a que Varón sube contenido a redes en lugares ambientados con varias fotos de Martín Elías y su hijo.