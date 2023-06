Yeferson Cossio reveló que su nueva novia era fan de Jenn Muriel: “Me escribía que esperaba volviera con mi ex”

Yeferson Cossio festejó su cumpleaños número 29 el pasado 15 de mayo de 2023 . / Imagen @carolinagomezec

Yeferson Cossio sorprendió revelando detalles de cómo conoció a su nueva novia, Carolina Gómez, señalando que ella le enviaba mensajes deseándole que regresara con Jenn Muriel, su exnovia. A través de estas interacciones en redes sociales nació el amor entre los dos.

Cabe recordar que la relación de más de 10 años entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel terminó a mediados del año 2022. Tras más de 10 meses de su separación el famoso paisa fue sorprendido con su nueva novia en una publicación de Instagram y recibió críticas por la edad y apariencia de su nuevo amor. Se llama Carolina Gómez y, según su cuenta de Instagram, está radicada en la ciudad de Medellín.

Desde entonces Cossio no ha dejado de presumir a su nueva pareja, realizando diversos videos de bromas con ella y defendiéndola de los comentarios en los que la comparan con Jenn Muriel. Recientemente el joven de 29 años estuvo en el podcast del influencer español DaniBet y reveló un secreto de su actual pareja.

Aunque Carolina ya había publicado en diciembre pasado un video junto a Yeferson Cossio, esta es la primera foto que hace pública en sus perfiles y que deja en evidencia su amorío | Foto: Instagram @carolinagomezec_

En medio de ese diálogo el español le preguntó a Cossio cómo había conocido a Carolina Gómez e iniciado la relación amorosa entre los dos, especialmente luego de haber terminado una relación tan larga. El famoso paisa reveló que conoció a la joven de 19 años en medio de un trabajo, ella se le acercó y le manifestó ser seguidora de Jenn Muriel.

“Estábamos grabando el método Cossio”, recordó el influenciador hablando del curso virtual que creó para aquellas personas que quieran aprender a monetizar contenido en sus redes sociales. Para ese momento su ruptura con Jenn Muriel ya era un tema público y Carolina le manifestó su tristeza por esto.

Aparentemente, Gómez seguía el contenido de Muriel y Cossio y los admiraba como pareja. “Ella me escribía que esperaba volviera con Jenn, porque hacíamos linda pareja”, reveló el influenciador y agregó que aunque la mujer se le hizo atractiva desde el principio, no tenía intenciones de que se convirtiera en su nueva novia.

Yeferson Cossio y Jenn Muriel. Instagram

Según Yeferson Cossio, cuando Carolina Gómez llegó a su vida las cosas estaban mal con Jenn Muriel, pero en ese momento ambos se estaban dando una segunda oportunidad para ver si su relación podía continuar o no.

Por mucho tiempo su relación con Gómez fue estrictamente laboral, incluso señaló que mientras trabajaba con Carolina, lo único que ella le pedía era que la ayudara a conocer a Jenn Muriel, pues era su fan. “Los dos primeros meses que conocí a Caro, ella solo me decía que quería conocer a Jenn”, aseguró el famoso creador de contenido.

Desde que se conoció que Cossio tenía una nueva relación y con una joven de 19 años, las redes sociales se revolucionaron. Cuando Gómez fue presentada por el famoso en sus redes sociales los seguidores de este no dejaron de compararla con Jenn Muriel, ex de Yeferson, y señalar que estaba muy “hecha”, haciendo referencia a cirugías plásticas.

Yeferson Cossio reveló cómo conoció a su nueva novia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el influenciador nacido en Medellín envió un mensaje a todos aquellos que han criticado a su nueva novia o que la han rechazado. “Sea quien sea mi novia, ¿si ella no es bienvenida? yo tampoco, si hablan mal de mi novia me faltan el respeto a mí también, si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos”, escribió Cossio.

El trino recibió más de 4.000 me gusta y cientos de reacciones de personas que apoyan la posición del joven influenciador y otros que siguen señalando que la belleza de su nueva novia sólo está dada por el maquillaje y los filtros de las redes sociales. Anteriormente Cossio realizó un video en el que Carolina Gómez actuó como muñeca, también reaccionando a los comentarios que le decía “plástica”.

En sus historias de Instagram el influenciador también compartió esas palabras y varios de sus seguidores le cuestionaron en la cajita de preguntas si acaso ha sentido, con personas cercanas, que hay un rechazo hacia su nueva relación. Yeferson Cossio negó que en algún lugar público se hubiera insultado a su pareja.