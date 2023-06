Presentador de ‘Sábados Felices’ habló de la tragedia que lo llevó a vivir fuera del país: “Empezamos de cero”

Humberto 'el Gato' Rodríguez es el presentador de 'Sábados Felices' desde 2011 (@humbertoelgato/Instagram)

Humberto Rodríguez, conocido por los colombianos como el Gato, es uno de los presentadores más reconocidos tanto en la radio como en la televisión nacional. Desde 2011 lidera Sábados Felices, siendo a la fecha el segundo de mayor duración en el programa humorístico detrás de su fundador, Alfonso Lizarazo, que se mantuvo en ese rol durante 26 años.

Lo que no es un hecho tan conocido es que el Gato Rodríguez no vive en Colombia, sino en los Estados Unidos, y muy concretamente en la ciudad de Miami, especialmente reconocida por su gran afluencia de latinos y, como no, de colombianos.

Y era aún menos conocida la razón por la que tomó la decisión junto con su esposa, Verónica Segrera, de radicarse en el país del norte, hasta que reveló el motivo en una charla con Lo Sé Todo. Allí, el periodista contó que la pérdida del que hubiera sido su primer hijo fue decisiva:

“Son cosas de la vida, del trabajo y de las oportunidades. Nosotros con mi esposa nos fuimos en el año 2002 simplemente para cambiar, buscar otro aire. Había pasado algo un poco difícil y complicado en la vida de ambos. Ella había quedado embarazada, ese embarazo se perdió… Sencillamente quisimos cambiar y arrancamos de cero allá”

El Gato explicó que se enteró de la noticia del embarazo de Verónica mientras estaba al aire en RadioCity, programa de City TV orientado a la música:

“Yo en ese momento estaba al aire en Radio City. El momento en que Verónica me da la noticia de que vamos a ser papás fue al aire. Estuvimos muy felices de la noticia, y lo compartimos con todo el mundo”

Precisamente, el hecho de pasar de la alegría a la tristeza de una forma tan abrupta afectó duramente a la pareja, y los llevó a tomar la decisión de abandonar Colombia, algo que a la larga resultó positivo para todos:

“Cuando ella pierde el bebé era muy complicado. Tú nunca llegas y le dices ‘hola mucho gusto, Humberto, Verónica, acabo de perder un bebé’. Pero nos dimos cuenta que una de cada 3 o 4 parejas perdían un bebé de forma natural. No es que uno encontrara refugio en eso, pero al menos entendíamos que no éramos los únicos”

El Gato señaló que al final las cosas resultaron bastante bien, pues se benefició profesionalmente de ello y con los años finalmente pudo ser padre de dos hijas, Mía y Eva:

“En Estados Unidos no puedo quejarme de la cantidad de cosas lindas que me ha regalado la vida en cuanto a oportunidades (...) Tuvimos la bendición que después vinieron dos hermosas muñecas, que ya están grandísimas”

Para cerrar, el comunicador señaló que en los dos embarazos, que por fortuna, llegaron a buen puerto, quería que ambas fueran niñas. De igual manera, reiteró el amor que siente por ellas y por Verónica, y reflexionó que la pérdida del que hubiera sido su primer hijo: “forma parte de la vida”.

‘El Gato’ contó porqué siempre usa gafas de sol

En otra entrevista concedida en 2023, concretamente a Laura Acuña, el presentador de Sábados Felices, reveló que sus características gafas de sol no son solamente un motivo de imagen, sino que detrás hay una cuestión de salud, puesto que sufre de hipersensibilidad a la luz.

“Desde hace años empecé a sufrir unos dolores de cabeza muy muy fuertes por la luz. Yo sufro —es una condición, tampoco es tan grave porque es fotofobia— y trabajar con estas luces… 10 minutos de esta luz y me empieza un aquí un dolor [en el cuello]”

Además, como él mismo explicó en la charla, todas las gafas que utiliza son formuladas debido a que también fue diagnosticado con astigmatismo en un ojo y miopía en el otro.