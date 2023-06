Video: de ‘nazista’ calificó Polo Polo el proyecto para prohibir las terapias de conversión de personas homosexuales

El representante a la Cámara crítico la aprobación de la tributaria. Foto: Colprensa

De nuevo el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo vuelve generar controversia, esta vez por su intervención en el primer debate del proyecto de ley con el que se busca prohibir en Colombia la terapias de conversión de personas con orientación homosexual.

En un video que publicó el martes 13 de junio el congresista Duvalier Sánchez, del Partido Alianza Verde, se observa a Polo Polo, aparentemente exaltado, descalificando la iniciativa en el Legislativo asegurando que atentaba contra libertad de las personas y pidió archivarla.

“Es un proyecto ’nazista’ y dictatorial, donde se le permite cambiar a la gente de acuerdo a una ideología, pero no si en un futuro quieren ser heterosexuales. Aquí le estamos diciendo a todas estas personas homosexuales o transexuales que si cambian de decisión no podrán acudir a ningún tipo de ayuda ya sea psicológica, psiquiátrica o espiritual porque quedan, como dice el artículo 9, tajantemente prohibidas”, expresó.

Ante esas afirmaciones, el representante Sánchez recordó que estas supuestas terapias, son por el contrario dañinas porque refuerzan el estigma que persiste en la actualidad en contra de las personas con esa orientación sexual.

“Desde 1990, según la ONU, la homosexualidad no es una enfermedad, pero tampoco es pecado y no se corrige con agua bendita ni con oraciones, lo que eso sí hace es traumatizar aún más a las personas que ya por una visión de sociedad heterosexual dominante esas personas sienten que están mal, que no tienen derecho a ir al cielo, que están en pecado. Ya esa carga social es muy difícil”, le respondió a Polo Polo.

Sin embargo, la proposición de archivo del representante de las comunidades afro no influyó en la votación del primer debate a esta iniciativa ya que en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la decisión fue aplastante con 20 a favor y tan solo dos en contra.

Los estudios psicológicos, realizados a los sobrevivientes de estas prácticas, revelan que tienen consecuencias como la de desarrollar tendencias suicidas, agravadas durante el periodo de exposición. Así mismo, son los adolescentes las personas más vulnerables a este tipo procedimientos.

Se debe recordar que las personas de la comunidad LGBTIQ+ cuentan con mayores índices de prevalencia para atentar en contra de sus propias vidas, ya que se relaciona con el estigma contra las orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Este proyecto de ley es promovido por la representante Carolina Giraldo y recoge buena parte de la iniciativa que presentó Mauricio Toro, director del ICETEX, cuando formaba parte del Congreso anterior.