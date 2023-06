Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores cantando en un semáforo en una calle de Bogotá

Pipe Bueno promocionó 'Una Noche' por las calles de Bogotá junto a Nicolás Hernández. / Imagen @pipebueno

Pipe Bueno es uno de los cantantes que parece que la tiene clara para el tema de marketing y lanzamientos. El caleño cada que tiene que sorprender a sus fans lo hace y de muy buena manera, más allá de que como en esta oportunidad haya escogido una hora caótica (tarde noche) para una ciudad como Bogotá.

Y es que el cantante de música popular sorprendió a los capitalinos en la tarde noche del 13 de junio de 2023 cantando lo que sería el coro del tema ‘Una Noche’ en la esquina de un semáforo y paseándose por un corredor vial (no se precisa donde en video) en compañía de Nicolás Hernández (nuevo artista del género popular-banda).

El video de la curiosa serenata fue compartido en el Instagram de ambos artistas. En este se observa cómo varias personas que se dirigen hacia sus casas y son sorprendidos por los cantantes que en compañía de varios músicos interpretan el más reciente sencillo que lleva por nombre, como se mencionó, ‘Una Noche’.

Este es el clip que cargó Pipe Bueno y Nico Hernández cantando 'Una Noche' por las calles de Bogotá. / Video @pipebueno

Esta es parte de la letra que cantan Pipe Bueno y Nicolás Hernández: “Y si tal vez me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves. Daría cualquier cosa la piedra más preciosa por ser el dueño de tu desnudez. Me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves. Daría cualquier cosa la piedra más preciosa por ser el dueño de tu desnudez”.

Muchas fans de Pipe Bueno quedaron atónitas con la particular escena. Los celulares no pararon de registrar el momento y varios incautos resultaron disfrutando de lo que podría ser una de las canciones más exitosas del año, pues este junte entre el caleño y el nuevo cantante Nico Hernández promete bastante.

“qué le pasa a esa gente que no se bajaaaaaaaaaaa a cantar con Nico y Pipe?”; “Soy la del taxi 🙋🏼‍♀️😂”; “Así no me enojaría en el trancón y esperaría horas 😍🔥”; “Amo amoo a esa energía en los seres humanos”; “No cambies... sigue así amigo 🔥”; “La gente está loca, yo me bajo de ese carro y los abrazo y canto con ellos, diojjjj miooo que le.eata pasando a esta sociedad”, fueron algunos de los mensajes de los fans en el posteo.

Pipe Bueno firmó un acuerdo con representante que manejó la carrera de Maluma

Pipe Bueno anunció nuevas y buenas noticias en torno a su carrera musical, pues aseguró que de ahora en adelante él y sus seguidores van a disfrutar de una nueva etapa. Resulta que el 3 de abril de 2023, el artista caleño firmó un acuerdo que según él potenciará su trabajo en otros países, como en México.

Estas son las imágenes del momento en que Pipe Bueno firma nuevo proyecto | Video: Instagram @pipebueno

“Familia, quiero compartirles esta gran noticia. Hoy comienza una nueva etapa, tal vez la más importante, en mi carrera musical a nivel internacional (...) estamos más que listos para trabajar y construir juntos la nueva historia”, escribió como descripción a un video en el cual aparece junto al empresario Alex Mizrahi y Juan Ballesteros, gerente de la firma JB que representa a otros artista como Mike Bahía y Greeicy Rendón.

De hecho, en entrevista con Billboard, Ballesteros (quien también hizo parte de los comienzos de Maluma) aseguró que su empresa encontró en Pipe Bueno una excelente apuesta musical porque, sumado a los 15 años de trayectoria que lleva, tiene gran capacidad para salirse de su zona de confort e interpretar otros estilos.