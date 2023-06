Lesly Mucutuy no quiere saber nada de su padrastro, Manuel Ranoque: abuelos maternos hablaron de intento de abuso en contra de la menor

Según informo Miguel Romayo Capojui, jefe de la guardia indígena Murui, los niños se las ingeniaron para armar un toldillo con ramas y también tomaron hojas de plátano y bijao para tender como un colchón. Fuerzas Militares.

No todo es felicidad tras el hallazgo el viernes 9 de junio del 2023 de los cuatro niños que estuvieron, durante 40 días, perdidos en la selva, luego del accidente de la avioneta de matrículas HK-2803, que cubría la ruta entre Araracuara (Amazonas) y San José del Guaviare, y que dejó tres adultos muertos; entre ellos la madre de los menores.

A medida que pasan los días se conocen nuevos detalles, no solo de la forma en la que los infantes lograron sobrevivir en medio de la espesa vegetación y amenazas que trae consigo estar internados en la manigua.

También de las relaciones que tenían los niños con el esposo de la fallecida Magdalena Mucutuy: Manuel Miller Ranoque, padre biológico de dos de ellos, Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 1. Y padrastro de las otras dos: Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, y Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9.

Soldados de la Fuerza Aérea Colombiana brindan atención médica dentro de un avión a los niños sobrevivientes de un accidente de avión Cessna 206 en la espesa selva, mientras son trasladados a Bogotá por vía aérea en San José del Guaviare. Foto Fuerza Aérea Colombiana

Según Narciso Mucutuy y Fátima Valencia, abuelos maternos de los cuatro niños, Manuel Ranoque intentó abusar sexualmente de la mayor de los hermanos, Lesly, y además protagonizó casos de maltrato hacia su fallecida esposa.

“Él está hablando mentiras, iba a violar a la niña de 13 años y no cuenta la verdad porque lo sancionaron, vamos para la parte jurídica”, dijo Valencia, en entrevista con Caracol Radio, en la que destapó los motivos por los cuales no tienen relación con el padre y padrastro de los menores, y por el que buscarán —en las instancias que sean necesarias— la custodia de los mismos.

Un hombre agresivo

Según el relato de la abuela de los hermanos Mucutuy, Ranoque se ponía agresivo cada vez que fumaba marihuana y fue un hecho de violencia en el hogar, lo que motivó que los niños se fueran con su madre, en aquel vuelo del 1 de mayo del 2023, que terminó siniestrado entre los árboles.

“Lesly dice que no quiere saber nada del padrastro, ni que le hablen porque le tiene odio. Nosotros estamos pidiendo la custodia de los cuatro niños que está en el hospital”, destacó la mujer.

A su vez, manifestaron que las amenazas de las que denuncia ser víctima el hombre se deben, de acuerdo con su versión, a los constantes maltratos que habría protagonizado Ranoque, por lo que hombres del frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central (EMC) lo presionaron para que se fuera de esta zona.

Manuel Ranoque, el padre de dos de los niños indígenas más jóvenes que sobrevivieron a un accidente de aviación en la Amazonía en el que fallecieron tres adultos, y luego lucharon por mantenerse con vida en la selva durante 40 días hasta ser hallados vivos, habla con la prensa. Foto AP Foto/Iván Valencia

De hecho, Fidencio se refirió a un presunto caso de infidelidad de Manuel Ranoque, pues manifestó que “mientras él se vino acá a Bogotá, él se llevó a otra mujer para vivir con él, o sea, él quería tener dos mujeres”. Una razón más para pelear por la custodia de los menores que se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá.

A su vez, relató un rifirrafe entre Magdalena Mucutuy y la actual pareja sentimental de Ranoque, que no solo se quedó en agresiones verbales, sino también derivó en un grave enfrentamiento a golpes.

“Ella se agarró a pelear con esa mujer, él también le pegó a ella, tuvo una herida en el pescuezo, después la niña Lesly lo va a contar muy bien, por esa situación los niños se volaron al monte, estuvieron perdidos como tres días”, manifestó el abuelo Mucutuy.

Tras la muerte de la progenitora de los menores, Ranoque –que se defendió ante los medios– es quien tiene la custodia de los niños; pero ante estas denuncias, lo más probable es que pierda este derecho. Mientras se aclara su situación jurídica, los infantes están bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que estará a cargo de su cuidado.

“A mis hijos ellos nunca los quisieron... Para mí (las acusaciones) no son graves, porque estoy consciente de que no he hecho nada... yo fui a buscar a los cuatro, no sólo a dos”, expresó Ranoque a La FM, tras estas denuncias, en las que añadió que “la abuela (Fátima) quería los recursos de los niños para emborracharse con el esposo”.