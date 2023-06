Sebastián Carvajal, de ‘Ana de Nadie’, recordó cómo fue su primera vez en un set de grabación

Sebastián Carvajal, de ‘Ana de Nadie’, recordó como fue su primera vez en un set de grabación

Cuando se llega por primera vez a un trabajo, por supuesto que los nervios son los protagonistas. Todo es completamente nuevo, se siente la presión de desarrollar las tareas de la mejor manera posible, el constante miedo a equivocarse puede jugar mucho en contra, en fin. En el caso de Sebastián Carvajal, quien actualmente interpreta a ‘Joaquín Cortés’ en ‘Ana de Nadie’, su primera vez en un set de grabación fue bastante difícil. Aunque el actor pudo sacar su escena adelante, recuerda con algo de vergüenza su primera experiencia en un rodaje.

Para las redes sociales del Canal RCN, el bumangués rememoró: “Es un tema muy complicado porque son como 40 personas, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está haciendo su trabajo y te están pidiendo que seas eficaz. Entonces fue un tema muy difícil. Yo tenía como 18 años cuando grabé mi primera novela y estaba súper perdido, súper desubicado, muchísimos nervios, las manos me temblaban, estaba frío, sudando, pero al momento en que me paré en el set yo me acuerdo que llamé a mi mamá, llamé a mi papá después y les dije: Necesito que hagan una oración porque esta es mi vida, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer”.

Como se mencionó, actualmente los fanáticos de Sebastián Carvajal lo pueden ver en ‘Ana de Nadie’, sobre su trabajo compartiendo pantalla con Paola Turbay, el actor comentó recientemente para Kienyke: “La primera vez que tuve la reunión con los directivos de RCN y escuché que era Paola Turbay dije: Dios mío gracias, fue mi amor platónico muchos años entonces fue un poquito más fácil hacer el trabajo”. En la telenovela también actúan Jorge Enrique Abello, Laura Archbold, Carlos Báez, Adriana Arango, entre otros.

“Esta es la historia de Ana, una mujer que después de 25 años de casada decide separarse de su esposo infiel, dándose la oportunidad de vivir nuevas experiencias”, es la sinopsis de la exitosa telenovela del Canal RCN.

Un repaso por la carrera actoral de Sebastián Carvajal y su paso por MasterChef Celebrity Colombia

El bumangués ha ido convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la actuación nacional. Hasta el momento ha actuado en reconocidas producciones como ‘Tarde lo conocí’ (Caracol Televisión), ‘Loquito por ti’ (Caracol Televisión), ‘Confinados’ (Canal RCN), ‘Mil colmillos’ (HBO Max), ‘Enfermeras’ (Canarl RCN) y más recientemente en la serie ‘Manes’ (Prime Video) y la ya mencionada ‘Ana de Nadie’ (Canal RCN).

También es de recordar que, el actor dio cuenta de sus habilidades como cocinero en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en la versión que fue presentada ante la audiencia en el año 2019. Aunque el bumangués no ganó, logró destacar principalmente por sus emplatados. “Fueron muchas trasnochadas estudiando, quemándome y cortándome los dedos. Emplatar es dibujar con comida. No hay bullying que valga, solo es disciplina”, escribió por aquel tiempo en sus redes sociales sobre su participación en el famoso reality gastronómico, del cual se está emitiendo hoy una nueva temporada con Claudia Bahamón desempeñándose otra vez como la presentadora.

En un mundo protagonizado por las redes sociales, Sebastián Carvajal también cuenta con una buena popularidad en este medio. Si se habla de los seguidores que tiene en plataformas como Instagram, hasta el momento acumula más de dos millones de followers que seguramente irán creciendo como la espuma, pues el bumangués tiene todo el potencial para proyectar su carrera internacionalmente. De hecho, se especula que podría estar viviendo de forma temporal en España. Ahora solo resta esperar en qué otros proyectos a futuro se podrá ver nuevamente el rostro del actor.