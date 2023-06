Sale a la luz vídeo de Diomedes Díaz en el que explicó la historia de uno de sus grandes éxitos y afirmó que casi le “pegan un tiro”

El Cacique de la Junta reveló en una entrevista algunos detalles de su canción 'tres canciones'. Foto: Colprensa

Diomedes Díaz fue uno de los cantantes más importantes en la historia del vallenato colombiano y muchas de sus canciones siguen siendo escuchadas por millones de personas en todo el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. Aunque se sabe mucho de lo que fue la vida del Cacique de la Junta, aún siguen apareciendo algunas historias en torno a lo que fue su vida personal y musical, que, por cierto, en varias ocasiones estuvo ligada, tal y como sucedió con la producción ‘Tres canciones’.

El Cacique de la Junta falleció en horas de la tarde del 22 de diciembre de 2013 en su casa en Valledupar a causa de un paro cardiorrespiratorio, y aunque ya han pasado cerca de diez años, sus aficionados y seguidores mantienen vivo su legado, así como algunos de sus 28 hijos reconocidos han seguido el camino de la música y han logrado tener éxito como fue el caso de Martín Elías, que falleció en 2017 en un accidente de tránsito.

El tema ‘Tres canciones’ o también conocida popularmente como ‘La ventana marroncita’ es una de las canciones más famosas e importantes de Diomedes Díaz, quien la compuso inspirado en su expareja, Patricia Acosta con quien tuvo tres hijos, Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Martín Elías (fallecido en 2017) y Luis Ángel.

Diomedes Díaz y Patricia Acosta tuvieron cuatro hijos. (El Pilón)

Recientemente se volvió viral en las redes sociales un fragmento de la entrevista que tuvo Diomedes Díaz con el periodista Ernesto McCausland y allí reveló algunos detalles de cómo surgió esta canción que fue inspirada por su pareja y que contó con la participación del acordeonero Elberto ‘Debe’ López. El Cacique de la Junta reveló que casi recibió un tiro en ese momento.

“Esta canción se la hice yo a mi esposa Patricia, ‘La ventana marroncita’, una vez que me hicieron un tiro por la misma ventana porque la quería (Patricia Acosta), pero nadie pensaba ni confiaba en Diomedes Díaz”, afirmó el Cacique de la Junta.

El mismo cantante vallenato contó que en ese entonces visitaba a escondidas a Patricia Acosta y muchas de estas reuniones eran en horas de la noche para que ningún miembro de la casa se percatara de esto. Sin embargo, en una de estas tantas visitas, su suegro lo sorprendió y no dudó en dispararle, pero por fortuna el Cacique de la Junta no salió herido y pudo huir apresuradamente del lugar.

El 'Cacique De La Junta' falleció en diciembre de 2013. (Colprensa)

En ese momento, el intérprete de canciones como ‘Amarte más no pude’, ‘La suerte está echada’, ‘El cóndor herido’, ‘La plata’, ‘Tú eres la reina’, ‘Sin medir distancias’, ‘Mi primera cana’, ‘Oye bonita’, entre muchas otras, manifestó entre risas que, “hoy, la familia de Patricia es muy culta, defensora del porvenir del pueblo, me quieren mucho, pero como ningún padre quiere un mal para sus hijos, no es que sea el Dios chiquito de la casa de ellos, pero al menos me quieren más que antes”.

Y la leyenda vallenata agregó en la mencionada entrevista, “pensaban que era un gato que estaba rascando la ventana o un ratero y era yo que estaba llevándole serenata a Patricia que cumplía años y el tiro me pasó cerquítica”.

Parte de la letra de la famosa canción de Diomedes Díaz resalta que, “hágame el favor compadre “Debe”, llegue a esa ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas que a mí no me importa si se ofenden (...) Dicen que el amor cuando es sincero es como una nube en primavera que devuelve a bueno un aguacero agua para sustentar la tierra. Y en esa forma el corazón, ay! cuando quiere de verdad de día de noche o madruga’ vive alimentando su amor”.