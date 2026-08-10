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Así reaccionaron mandatarios locales y políticos al temblor de 7.4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Una tragedia no puede convertirse en una herramienta para hacer política”

Federico Gutiérrez, Daniel Quintero y Carlos Fernando Galán se pronunciaron en sus cuentas de X tras el telurio que dejó graves daños en edificaciones en Cali y Manizales

Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y Daniel Quintero se pronunciaron por el temblor del 10 de agosto en Colombia - crédito Colprensa - @AndresJRendonC/X - Luis Eduardo Noriega/EFE
Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y Daniel Quintero se pronunciaron por el temblor del 10 de agosto en Colombia - crédito Colprensa - @AndresJRendonC/X - Luis Eduardo Noriega/EFE
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Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el departamento de Chocó, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, registrado a una profundidad de 96 kilómetros, activó las alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades, de acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta oficial de X.

A las 8:18 a. m., el último reporte del SGC informó sobre una réplica de magnitud 4,6, con profundidad superficial, localizada en Nóvita, Chocó.

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Las autoridades permanecieron atentas ante la posibilidad de nuevos movimientos y recomendaron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Al parecer hay personas atrapadas en este edificio de la calle 9 de Cali - crédito @HugoSalasT / X

El movimiento telúrico fue percibido en numerosas ciudades principales, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Usuarios en redes sociales describieron el evento como intenso, compartiendo mensajes como “el temblor más largo que he sentido en mi vida” y “en Medellín se sintió bastante fuerte”.

La reacción ciudadana se reflejó en una oleada de publicaciones en plataformas digitales, donde la incertidumbre y la búsqueda de información marcaron la primera hora posterior al sismo.

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Desde Medellín, el alcalde de la capital antioqueña Federico Gutiérrez se pronunció sobre la situación: “Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo fue de magnitud 6,6 con epicentro en Chocó”. Añadió que “a esta hora seguimos verificando si se presentan afectaciones en la ciudad”.

El mandatario recordó a los habitantes que ante cualquier emergencia pueden comunicarse con la línea 123 y reiteró: “Estamos atentos”.

Federico Gutiérrez se pronunció por sismo en Colombia - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez se pronunció por sismo en Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

En la capital, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, informó: “Después del temblor que se sintió sobre las 7:34am, a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

Añadió que el Idiger ha comenzado un barrido de verificación en todas las localidades de la ciudad para descartar cualquier tipo de riesgo o daño mayor.

El alcalde Galán confirma ausencia de afectaciones estructurales en Bogotá tras el temblor - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde Galán confirma ausencia de afectaciones estructurales en Bogotá tras el temblor - crédito @CarlosFGalan/X

Por su parte, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, señaló: “Paisanos, estamos verificando en todos los 125 municipios del Departamento. Hasta ahora no tenemos reportes de víctimas o heridos. Instalamos PMU. Los tendré informados. Dios cuide a Colombia”.

El funcionario subrayó que la prioridad es la seguridad de los habitantes y que se mantienen activos todos los protocolos de respuesta ante emergencias.

Gobernador de Antioquia activa protocolos y verifica municipios tras el temblor - crédito @AndresJRendonC/X
Gobernador de Antioquia activa protocolos y verifica municipios tras el temblor - crédito @AndresJRendonC/X

La solidaridad y preocupación también se manifestaron en las declaraciones de otras figuras públicas. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, expresó: “Mi corazón y oraciones con mi gente del Chocó y otros lugares afectados por el terremoto. Nuevo gobierno debe dar una respuesta ágil y solidaria”.

Su mensaje hizo eco en redes sociales, donde la expectativa ante la reacción de las autoridades nacionales fue tema recurrente entre los usuarios.

Daniel Quintero pide respuesta solidaria del gobierno tras el sismo en Chocó - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero pide respuesta solidaria del gobierno tras el sismo en Chocó - crédito @QuinteroCalle/X

Desde el Congreso, Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático, compartió: “Este ha sido el temblor más fuerte que he sentido en mi vida. Espero que todo estén a salvo. Dios bendiga a Colombia”.

Su testimonio se sumó a los de miles de colombianos que reportaron haber sentido el movimiento en diferentes regiones del país.

Jaime Arizabaleta relata el sismo más fuerte de su vida y envía mensaje de esperanza - crédito @jarizabaletaf/X
Jaime Arizabaleta relata el sismo más fuerte de su vida y envía mensaje de esperanza - crédito @jarizabaletaf/X

Francisco “Pacho” Santos, exvicepresidente, ofreció respaldo inmediato al presidente: “Que necesita Presidente @ABDELAESPRIELLA. Estamos listos para apoyar en todo lo que se necesite: rescate y reconstrucción. Solo diga, acá listos para las que sea”.

Pacho Santos ofrece apoyo total al gobierno para labores de rescate y reconstrucción tras el sismo - crédito @PachoSantosC/X
Pacho Santos ofrece apoyo total al gobierno para labores de rescate y reconstrucción tras el sismo - crédito @PachoSantosC/X

Por su parte, Ingrid Betancourt, exsenadora, manifestó: “Mis oraciones están con las familias afectadas por el fuerte temblor. Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca con daños graves. La atención del Estado ya está en marcha en diferentes zonas. Dios nos proteja”.

Sus palabras reflejan preocupación por el impacto en distintas regiones y reconocimiento a las entidades oficiales que ya despliegan operativos de emergencia.

Ingrid Betancourt expresa solidaridad y reconoce acción estatal tras el sismo en varias regiones - crédito @IBetancourtCol/X
Ingrid Betancourt expresa solidaridad y reconoce acción estatal tras el sismo en varias regiones - crédito @IBetancourtCol/X

Cathy Juvinao, representante de Alianza Verde, dirigió un mensaje a quienes viven en ciudades como Cali, Pereira y Manizales: “Amigos de Cali, Pereira, Manizales. Por favor todos asegúrense de que sus amigos y familiares estén bien”.

Por último, Gabriela Muñoz, la joven de 20 años que está implicada en una investigación por tráfico de influencias y celebración indebida de contactos tras su paso por la Aeronáutica Civil en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, expresó en su cuenta de X un firme rechazo a los mensajes que aprovechan la emergencia nacional para debates partidistas.

“Una tragedia no puede convertirse en una herramienta para hacer política”, escribió.

Muñoz reconoció la obligación del nuevo gobierno de actuar con responsabilidad y eficacia ante la situación. “Debemos exigirle al presidente electo y a su gobierno que atiendan esta emergencia con la altura, responsabilidad y humanidad que merece. Es su deber actuar, movilizar todos los recursos necesarios, acompañar a las comunidades y responderle al país”, señaló en su publicación.

Gabriela Muñoz llama a la solidaridad y rechaza el uso político de la tragedia - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz llama a la solidaridad y rechaza el uso político de la tragedia - crédito @gabymunozz_/X

La joven subrayó que la prioridad debe centrarse en la ayuda concreta y el acompañamiento a las víctimas. “Mientras discutimos desde una pantalla, hay personas atrapadas entre escombros. Hay familias que perdieron sus hogares”, advirtió Muñoz. Instó a la ciudadanía a organizarse para brindar apoyo y canalizar recursos hacia quienes más lo necesitan.

Finalmente, Muñoz llamó a preservar la dignidad y la vida por encima de diferencias partidistas. “Hoy no importa quién votó por quién. El dolor no pregunta por ideologías”.

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