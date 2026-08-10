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Temblor en Colombia: los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura sufrieron afectaciones tras el sismo

La Aeronáutica Civil suspendió las operaciones aéreas en seis aeropuertos luego del fuerte movimiento telúrico presentado en el país, con epicentro en Chocó

Daño en Chocó - crédito redes sociales
Daño en Chocó - crédito redes sociales
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Un sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento de Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad indicó que el evento se registró a una profundidad de 96 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el sismo alcanzó una profundidad aproximada de 103 kilómetros, convirtiéndose en el evento sísmico de mayor magnitud en Colombia en la última década.

Según la entidad, “el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

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Las primeras horas posteriores al fenómeno han estado marcadas por la ausencia de víctimas fatales, aunque sí se reportan daños y la suspensión temporal de operaciones en infraestructuras clave.

Las autoridades mantienen labores de verificación en ciudades como Manizales y Armenia, donde se reportaron afectaciones estructurales, mientras que el monitoreo sísmico y las recomendaciones de consulta a fuentes oficiales siguen activos.

La Aeronáutica Civil suspendió las operaciones aéreas en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura tras el sismo en Colombia - crédito X

Impacto en aeropuertos y medidas preventivas

La Aeronáutica Civil fue una de las primeras entidades en reportar consecuencias inmediatas sobre el transporte aéreo. “Tras el sismo registrado esta mañana en Colombia, en este momento se registran afectaciones sobre diferentes aeropuertos”, indicaron en un comunicado.

El primer reporte oficial de la Aerocivil precisó a las 8:54 a. m. del lunes 10 de agosto: “Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”.

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La entidad agregó minutos después: “Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano. Recomendamos mantener contacto con tu aerolínea para conocer cambios en itinerarios”.

La Aeronáutica a las 9:56 a. m. detalló en el segundo reporte oficial: “Se suma el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a las terminales aéreas que presentan afectaciones tras el terremoto registrado esta mañana en Colombia. Las operaciones permanecen suspendidas temporalmente”.

La entidad destacó que el seguimiento de la situación es permanente y que cualquier novedad será comunicada de manera oportuna.

El video muestra el interior de un amplio edificio con daños estructurales extensos. El techo está parcialmente derrumbado, con vigas y paneles esparcidos por el suelo. Bancos de espera y otros elementos mobiliarios se observan dañados. Grandes ventanales laterales están intactos en parte, mostrando el exterior. Varias personas transitan a pie entre los escombros, algunas portando equipaje. Una capa de polvo o humo ligero se observa en el aire. Este video documenta las consecuencias de un incidente.

A través de sus canales oficiales, el aeropuerto José María Córdova en Medellín aseguró que “como medida de seguridad del equipo de control de tránsito aéreo Aeronáutica Civil, a la hora se suspenden las operaciones y se avanza con la evacuación, tanto en la torre de control como en el terminal aéreo. Les sugerimos acoger las indicaciones de las autoridades”.

A las 9:25 a. m., desde la términal aérea infirmaron que “se levanta la restricción y se reactivan las operaciones aéreas en nuestro aeropuerto. Seguiremos atentos a las indicaciones de Aeronáutica Civil y más autoridades de orden nacional”.

Réplicas y percepción regional

El SGC detalló que el sismo fue “ampliamente sentido en diferentes regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá”. Adicionalmente, la entidad informó sobre “dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, esta última ampliamente sentida”.

La explicación técnica del organismo vincula el evento a la dinámica tectónica característica del occidente colombiano. “La actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana”, señaló el SGC.

Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X
Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X

El SGC reiteró que “continúa realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica y suministrará información oficial y oportuna a medida que se conozcan nuevos datos”. Además, recomendaron a la población “consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer las actualizaciones sobre este evento”.

Por su parte, desde Presidencia se aseguró que “ante el temblor registrado, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. El mandatario se encuentra con la UNGRD evaluando la situación, conociendo los reportes desde todo el territorio nacional y coordinando las acciones que sean necesarias. El Gobierno Nacional permanece atento y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”.

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