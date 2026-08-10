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Sismo de 7.4 en Colombia: estas son las líneas telefónicas de atención de emergencias a las que pueda llamar

El municipio de San José del Palmar, Chocó fue el epicentro del fuerte sismo que provocó daños en Pereira, Manizales, Cali y Quibdó

Líneas de emergencia en Colombia, en caso de sismos, temblores, o cualquier situación que requiera de la asistencia de servidores - crédito Canva
Líneas de emergencia en Colombia, en caso de sismos, temblores, o cualquier situación que requiera de la asistencia de servidores - crédito Canva
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Tras el reciente evento sísmico registrado de 7.4 con epicentero en San José del Palmar, Chocó, estas son las líneas de emergencia gratuitas para reportar daños, solicitar atención médica o coordinar rescates, con el objetivo de tener a mano los canales oficiales de contacto ante contingencias.

En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. Por ello, Colombia cuenta con un sistema de atención centralizado que permite a los ciudadanos acceder a múltiples servicios de emergencia a través de un único número telefónico. La línea 123 se estableció como el canal principal para reportar emergencias en todo el territorio nacional. Este número conecta a los usuarios con los servicios de seguridad y asistencia que ofrece el Estado, optimizando la respuesta ante situaciones críticas.

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Además, el 112, que corresponde a la Policía Nacional, y el 127, destinado a la Policía de Tránsito, son herramientas clave para garantizar la seguridad ciudadana y la regulación del tráfico en las vías. El 125 está habilitado para solicitar ambulancias, mientras que el 111 se enfoca en la atención a desastres.

Estas son las líneas a los que los ciudadanos pueden comunicarse luego del sismo de 7.4 - crédito X
Estas son las líneas a los que los ciudadanos pueden comunicarse luego del sismo de 7.4 - crédito X

En cuanto a la atención de emergencias relacionadas con incendios, el 119 conecta directamente con los Bomberos, quienes son responsables de actuar en incidentes que involucren fuego, rescates y otras situaciones de riesgo. Asimismo, el 144, asignado a la Defensa Civil, y el 132, correspondiente a la Cruz Roja, complementan los esfuerzos de asistencia humanitaria y socorro en el país. La línea 165, operada por el Gaula, una unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión; este número es fundamental para atender denuncias relacionadas con estos delitos, ofreciendo apoyo tanto a las víctimas como a sus familias.

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Con una red de 339 estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente, el SGC mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el territorio nacional. Según informó el organismo, estas estaciones están diseñadas para cubrir tanto las áreas generales del país como las zonas específicas donde se encuentran los volcanes activos, permitiendo un seguimiento detallado de los movimientos telúricos y la actividad volcánica.

Fallecidos, daños estructurales y varios heridos tras el sismo de 7.4 en Colombia, reporta Asocapitales

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el sismo de 7.4 en Colombia - crédito Jonh Bonilla / AFP
Cali fue una de las ciudades más afectadas por el sismo de 7.4 en Colombia - crédito Jonh Bonilla / AFP

Asocapitales intensificó este lunes el seguimiento territorial tras el sismo con epicentro en Chocó, un evento que deja un balance preliminar de más de 20 muertos y daños estructurales en varias capitales del centro y occidente de Colombia, mientras Bogotá alista apoyo inmediato para las ciudades con mayor afectación.

Entre las primeras medidas concretas de respuesta, la asociación informó que 100 rescatistas están preparados para concentrarse en CATAM y desplazarse a los territorios que priorice el Gobierno Nacional. La entidad también comenzó a recopilar con las alcaldías información sobre fallecidos, heridos, daños en viviendas, afectaciones a infraestructura crítica y necesidades urgentes.

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, los reportes siguen siendo preliminares y cambian con rapidez a medida que avanzan las labores de búsqueda, rescate e inspección. Reportes internacionales, citados por la entidad, ubican el epicentro en inmediaciones de San José del Palmar.

En Manizales se reportan dos personas fallecidas preliminarmente tras el sismo - crédito Andres Valencia / AFP
En Manizales se reportan dos personas fallecidas preliminarmente tras el sismo - crédito Andres Valencia / AFP

En Pereira, la actualización entregada por el alcalde Mauricio Salazar elevó a 18 personas fallecidas el saldo preliminar de la emergencia. La administración local continúa con operaciones de búsqueda y rescate, atención a personas afectadas y evaluación estructural, en una ciudad donde ya se habían advertido daños severos en edificaciones.

En Manizales, la administración municipal confirmó dos personas fallecidas. El alcalde reportó además más de 12 edificios parcial o totalmente destruidos y más de 20 viviendas total o parcialmente destruidas.

En Quibdó, capital del departamento donde se localizó el epicentro, la evaluación de daños seguía en curso. La Gobernación del Chocó reportó personas heridas y afectaciones estructurales importantes, mientras los organismos territoriales mantuvieron activados sus protocolos de emergencia por la cercanía al área epicentral y la posibilidad de nuevos movimientos.

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