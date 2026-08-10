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Fuerte sismo en Colombia: alcalde Carlos Fernando Galán entregó el balance en Bogotá y anunció el envío de 100 socorristas

Carlos Fernando Galán confirmó que no registran afectaciones estructurales tras un primer barrido, salvo grietas sin riesgo, y que los equipos se desplazarán a las zonas que priorice el Gobierno nacional

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
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El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto dejó un saldo inicial de víctimas y daños materiales principalmente en el eje cafetero y la región del Chocó.

Pereira reportó 18 fallecidos, según datos entregados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), mientras que en Manizales se registraron dos víctimas fatales y en Quibdó, una más. En la capital de Caldas, los informes oficiales también mencionan la destrucción de edificios y viviendas.

El movimiento telúrico, con epicentro en el departamento de Chocó y una profundidad calculada en 103 kilómetros por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), fue el más intenso en el país durante la última década.

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El SGC detalló: “El evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

En Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció el envío de 100 socorristas desde CATAM y aseguró que no se reportaron daños estructurales en la ciudad - crédito @CarlosFGalan/X

El epicentro, ubicado bajo tierra en Chocó, generó temblores que se sintieron en varias ciudades importantes. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la capital no sufrió daños estructurales graves tras una primera inspección, aunque sí se detectaron algunas grietas en edificios, “que no ponen en riesgo la estructura de los edificios”.

Esta evaluación permitió que los equipos de rescate de la ciudad quedaran disponibles para apoyar a otras regiones. El temblor ocurrido a las 7:34 a. m. fue percibido con gran fuerza en varias ciudades del país. Sin embargo, en Bogotá no se reportaron víctimas ni daños de gravedad, de acuerdo con el balance del alcalde Galán.

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En su mensaje, el mandatario aseguró: “Luego de un primer barrido por la ciudad para verificar, no se han reportado daños estructurales, solo algunas grietas que no ponen en riesgo la estructura de los edificios”.

La prioridad de las autoridades capitalinas, tras descartar emergencias mayores en Bogotá, se volcó hacia las zonas más afectadas. Galán sostuvo: “Bogotá está lista para ayudar a las ciudades más afectadas por el temblor. Ya están listos 100 rescatistas para ir a CATAM y dirigirse a las ciudades que el Gobierno Nacional priorice”.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el terremoto fue el de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década - crédito Stringer/REUTERS
El Servicio Geológico Colombiano indicó que el terremoto fue el de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década - crédito Stringer/REUTERS

El alcalde también explicó que el despliegue de socorristas desde Bogotá dependerá de las instrucciones del Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella. “En Bogotá no se reportan daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país”, reiteró el mandatario.

El fuerte sismo del lunes por la mañana fue el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en los últimos 10 años, según el SGC. Las ciudades de Pereira, Manizales y Quibdó reportaron víctimas mortales y daños materiales, mientras que en Bogotá no se presentaron afectaciones graves, lo que permitió a la capital movilizar recursos humanos para colaborar en las labores de rescate en las zonas más golpeadas.

Respuesta Gobierno nacional

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, habló tras el sismo presentado: “El gobierno nacional, en cabeza de los ministros de Vivienda, de Interior y del director encargado de la UNGRD, está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD, la situación de, producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar. Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, que son de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con nueve municipios, Caldas con ocho municipios, Valle del Cauca con dos municipios, Risaralda, particularmente con dos municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios”.

Gobierno nacional despliega respuesta ante sismo en Chocó bajo liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @UNGRD/X

El jefe de cartera continuó diciendo que “se activaron cuatro grupos USAR de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, que son los grupos de rescatistas que van a colaborar y que van a atender la situación en las regiones más afectadas. En los próximos minutos va a llegar el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a dirigir personalmente estas operaciones de rescate y de atención, básicamente de esta catástrofe. Estamos esperando ya la llegada del ministro de la Defensa y del señor presidente de la República, quien dirigirá y coordinará personalmente esta situación. En el entretanto, estamos activando los grupos de rescatistas y de atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias afectadas por esta catástrofe”.

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