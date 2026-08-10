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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el temblor de 7.4 en Colombia: anunció que viajará a Pereira y habrá un PMU en Chocó

El presidente colombiano también detalló que le solicitó a la Ungrd un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes

Abelardo de la Espriella - crédito Charlie Cordero/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella - crédito Charlie Cordero/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae
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Luego del temblor de magnitud 7.4 en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta oficial de X, donde confirmó que asumió directamente la atención en San José del Palmar, Chocó, epicentro del sismo ocurrido a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026.

El mandatario colombiano ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona con el propósito de coordinar la atención de los daños y verificar si hay personas damnificadas.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados (sic)”, expresó el jefe de Estado.

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Abelardo de la Espriella ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona con el propósito de coordinar la atención de los daños y verificar si hay personas damnificadas - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona con el propósito de coordinar la atención de los daños y verificar si hay personas damnificadas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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