Wilson es protagonista de memes tras el rescate de los niños desparecidos en la selva

Las redes sociales reaccionaron a la situación de Wilson, el perro que encontró a los cuatro niños en Guaviare

El hallazgo de los cuatro menores de edad que estaban desaparecidos en la selva del Guaviare hace más de 40 días, se debe en gran parte a la labor de Wilson, el perro del Ejército al que se le había perdido el rastro el jueves 8 de junio, pero cuyas huellas le permitieron a los uniformados dar con los niños.

El animal se convirtió rápidamente en una de las tendencias en redes sociales por los usuarios que han enviado sus mensajes de felicitación y agradecimiento por su trabajo, así como otros que le han reclamado a las autoridades por el paradero del perro.

Debido a que no aparece en las fotos, las Fuerzas Militares confirmaron que Wilson está desaparecido, no se tendría un rastro de su paradero y los memes no se hicieron esperar ante esta situación, sumado a los mensajes de esperanza.

“¿Dónde está Wilson?”

Una de las preguntas que circulan con fuerza en redes sociales es el paradero del perro Wilson, que no apareció al lado de los cuatro niños y es todo un misterio su paradero, en especial porque se encuentra extraviado desde el jueves 8 de junio y sin usar un GPS.

Algunas organizaciones animalistas se pronunciaron al respecto y le pidieron al Ejército que encuentre al animal pronto, y miles de personas en Twitter reaccionaron primero por la información falsa que circuló sobre el supuesto hallazgo del perro y después por su desaparición.

También, algunas personas le han pedido al presidente Gustavo Petro que, al igual que se hizo un operativo para hallar a los niños, se realice uno similar para encontrar a Wilson, que seguiría en medio de la selva.

Wilson, héroe nacional

Previo a que circulara la noticia de que Wilson estaba perdido, los usuarios en redes sociales felicitaron al perro por haber sido fundamental para encontrar a los cuatro niños en Guaviare, donde sus huellas le permitieron al Ejército dar con el paradero de los menores.

Para muchas personas, el animal es un “héroe nacional” por su labor en una zona tan complicada por el terreno y las condiciones climáticas, sumado a que se encontraba desaparecido desde el jueves 8 de junio y sin un GPS para que las Fuerzas Militares lo ubicaran.

“Que no se abandone la búsqueda”

En medio de los pedidos para que se busque a Wilson en la selva, una de las personas que se pronunció por el caso fue la senadora Esmeralda Hernández, por el Pacto Histórico, que señaló primero que se debe esclarecer cuál es la situación del perro tras el hallazgo de los cuatro niños en Guaviare.

“El perro WILSON aún no ha sido encontrado. Se trató de una información falsa. Pedimos encarecidamente que no se abandone su búsqueda y que sea devuelto sano y salvo a casa. La felicidad será completa cuando nuestro querido héroe, Wilson, aparezca”, escribió la congresista.

A ese mensaje se unieron otras senadoras como María José Pizarro, del Pacto Histórico, y Andrea Padilla, de la Alianza Verde, quienes le solicitaron a las autoridades que aclaren lo que pasó con Wilson y que lo encuentren lo antes posible.

“Amigos del Ejército leo en unas notas que Wilson está con ustedes; en otras, que está perdido. Infórmennos, por favor”, fue lo que escribió la congresista Padilla previo a la confirmación de que el perro seguía desaparecido.

Se espera que, en las próximas horas, las Fuerzas Militares y autoridades locales den un reporte sobre cómo fue el operativo para dar con los niños y lo que pasará con el perro, el cual es uno de los protagonistas de este hecho tan importante para Colombia.