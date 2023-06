Egan Bernal confesó por qué le dio miedo la quinta etapa del Critérium Dauphiné

Egan Bernal reveló la emoción por la que casi no puede continuar peleando la etapa 5 de la carrera francesa. @IneosGrenadiers/Facebook

El ciclista colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers) está cada vez más cerca de recuperar el nivel que tenía antes de su accidente a inicios de 2022. El zipaquireño sorprendió este jueves en la quinta etapa del Critérium du Dauphiné 2023, donde, no solo se mantuvo entre los favoritos del pelotón, sino también se aventuró a atacar faltando tan solo cinco kilómetros para la llegada a meta.

El corredor colombiano sorprendió a lote perseguidor. Foto: Captura de pantalla - Critérium du Dauphiné

Aunque no le alcanzó para quedarse con la victoria de etapa, Bernal tuvo una destacada participación ingresando en línea de arrivo en el puesto 11.

Al final de la competencia, Egan confesó que aunque se sentía en buenas condiciones físicas, fue la falta de confianza y el miedo los que le impidieron continuar al frente de la carrera para poder alcanzar la victoria.

“Hoy por sorpresa estuve al frente, tuve buenas sensaciones, pero me faltó un poquito de confianza y tenía miedo del ritmo que podía poner adelante. Siento que lo hice bien, pero todo esto hace parte del aprendizaje, que pareciera algo nuevo para mí, pero me siento bien con el rendimiento hasta el momento”, dijo.

Adicionalmente, aseguró: “Me sentí bien, tenía fuerza, pero me falta un poco de confianza en mí mismo. Me sentía bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido y tal vez explotar. Me voy con buenas sensaciones, estoy contento, vamos día a día. Todo esto comienza a ser nuevo para mí otra vez”.

A falta de tres etapas para el final del Critérium del Dauphiné, Egan Bernal se ubicó en la posición 19 de la clasificación general a 3′06″ del líder, el danés Jonas Vingegaard (Team Jumbo Visma), quien al haber ganado la etapa de hoy, se convirtió en el nuevo portador del maillot amarillo.

El mejor colombiano en la general sigue siendo Daniel Felipe Martínez, compañero de equipo de Egan, quien se ubica en la octava casilla a 2′07″.

Top 10 de la clasificación general tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 17h03′0″

2. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 1′10″

3. Julian Alaphilippe (FRA/Soudal-Quick Step) a 1′23″

4. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 1′26″

5. Felix Grobschartner (AUT/UAE Emirates) a 1′27″

6. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 1′37″

7. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 1′44″

8. Daniel Felipe Martínez (COL/INEOS Grenadiers) a 2′07″

9. Mikkel Bjerg (DEN/UAE Emirates) a 2′21″

10. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 2′54″

Perfil de la sexta etapa del Critérium du Dauphiné

Altimetría de la sexta etapa del Critérium du Dauphiné 2023. Sitio oficial

Los corredores que partan en la sexta etapa de la carrera francesa, iniciarán su recorrido en Nantua, una comuna francesa situada en la región de los Alpes.

La primera parte de la carrera se desarrolla en un terreno ondulado justo antes de afrontar el primer puerto del día: la Côte de Droisy, una montaña de segunda categoría con una longitud de 7,9 kilómetros y una pendiente media del 4,5%.

Faltando 50 kilómetros para el final, los ciclistas saldrán del valle del Río Arve, para adentrarse en un terreno de falso llano que se intensifica al pasar por Saint-Jean-de Sixt, localidad donde se disputará el sprint intermedio.

La subida al Col des Aravis es importante porque allí pasará la etapa 15 del Tour de Francia 2023 que recorre los mismos caminos hasta Fulmet. Mientras el Tour girará a la izquierda hacia Megève y, finalmente, Saint-Gervais Mont Blanc, la Dauphiné gira a la derecha para entrar en un final con llegada en alto. Apto para los escaladores natos.

Los ascensos finales serán en La Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe que tiene una pendiente de 3,2 kilómetros al 6,4%, de desnivel, y Crest-Voland con 2,4 kilómetros de longitud y un promedio del 6,9%.