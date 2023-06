Carlos Antonio Vélez se quejó de la mala atención en El Dorado: “¿Y así quieren turistas?”

Carlos Antonio Vélez se refirió a un episodio incómodo que vivió en el Aeropuerto El Dorado (Opain/Captura de pantalla)

Carlos Antonio Vélez no se caracteriza por esconder sus opiniones, sin importar lo controversiales que puedan ser. Bien sea hablando de la selección Colombia, de Gustavo Petro, o hasta de Shakira, el manizaleño causa revuelo con cada uno de sus comentarios, sea que lo haga en los programas de radio y televisión en los que participa, o en sus redes sociales.

Precisamente, en su cuenta personal de Twitter, Vélez se quejó de la atención recibida por parte de algunos miembros del personal del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, y aprovechó para lanzar algunas indirectas sobre la situación nacional:

“Aunque, manga por hombro andamos en este país, igual deberían poner en sitios claves y con contacto diario y directo con los ciudadanos, como en las bandas de seguridad del aeropuerto El Dorado nacional a personas que por lo menos tengan consideración y respeto por los pasajeros”

Aunque no dio detalles sobre lo sucedido, aseguró que fue algo que vivió en persona y hasta habría incluido algún comentario de mal gusto en su contra, por lo que aparentemente fue un reclamo del periodista por alguna situación relacionada con su equipaje:

“Su aparente ‘poder’ no les otorga ningún derecho a atropellar a quien pone en banda su equipaje de mano. Mínimo que sepan dar una explicación sin mala cara y sin espetar términos de mal gusto. No lo vi, lo sufrí y me imagino que muchos han pasado por lo mismo. ¿Y así quieren turistas?”

El reclamo de Vélez se suma a una larga lista de quejas frente al servicio que se ofrece en El Dorado, que de por sí, ha pasado por dificultades debido a los problemas operativos de Viva Air. En marzo, la actriz Yesenia Valencia denunció que le abrieron la maleta de forma tan agresiva que le dañaron el cierre y esculcaron sus pertenencias.

En abril, la cantante colombo-canadiense Lido Pimienta denunció un caso de discriminación cuando se disponía a tomar un vuelo con Air Canada. También en abril, el youtuber Thomas Pérez del canal Sin rol específico, publicó un video en el que mostró su insatisfacción con el precio de la comida en El Dorado, pues además de ser costosa no cumplía con las expectativas.

Carlos Antonio Vélez aseguró que va a denunciar las supuestas apuestas por parte de futbolistas

En la mañana del jueves 8 de junio, durante la emisión del programa Planeta Fútbol de Antena 2, y mientras hablaban de algunos problemas de indisciplina en varios clubes del rentado colombiano, Carlos Antonio Vélez hizo referencia a conversaciones con dos entrenadores que se quejaron por el consumo de licor y por la participación de los jugadores en las apuestas:

“No voy a dar nombres, no estoy autorizado, pero hace unos días, conversando dos técnicos del fútbol colombiano, me decían: ‘No sabes cómo están chupando en todo el país y en todos los equipos’. Y me contaron una cosa más grave: Apuestan mucho”

Centrándose en la cuestión de las apuestas, el manizaleño afirmó que los jugadores incluso estarían apostando en el intermedio de los partidos en el propio vestuario. Incluso dio a entender que los celulares facilitan el proceso, pues permitiría ver en tiempo real todas las variables del juego en las que pueden influir con su rendimiento en el campo de juego:

“¿No habrá manera de prohibir los celulares en el intermedio? Porque apuestan hasta en los tiros de esquina. Y el problema no son las casas de apuestas, el problema son los jugadores. Y de pronto, aquí, es un tema tabú, pero en el mundo los jugadores apuestan. Supe que están apostando en los entretiempos. En vez de estar escuchando la charla y descansando, agarran el teléfono y se ponen de acuerdo para apostar”

En varias oportunidades, Vélez aseguró al aire que dará a conocer esta información ante la Dimayor:

“Eso se lo voy a trasladar a la Dimayor, me parece que es correcto hacerlo. No voy a dar nombres, porque son mis fuentes, pero son técnicos activos del fútbol colombiano, y voy a trasladar eso (...) Es bueno que lo sepa la Dimayor y se lo voy a trasladar al doctor Jaramillo, que ya lo debe saber, pero hay que ‘meterle muela’”