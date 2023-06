A pesar de los escándalos por corrupción Jota Pe Hernández aseguró que no se arrepiente de haber votado por Rodolfo Hernández: “Lo haría de nuevo”

Jota Pe Hernández, senador de la República y ponente del proyecto de ley que busca disminuir el salario de los congresistas.

No han sido pocos los encontronazos que ha tenido Jonathan Ferney Pulido, conocido en el mundo político como “Jota Pe” Hernández, pues su boleta de ingreso al Congreso de la República se la dio el partido de la Alianza Verde - Centro Esperanza, pero el distanciamiento del parlamentario del mismo se produjo poco después de posesionado.

En esta primera legislatura alrededor de su figura se han entretejido mas de un par de controversias a raíz de sus declaraciones, y la última que protagonizó estuvo relacionada directamente con el excandidato presidencial y exsenador de la República, Rodolfo Hernández.

A Rodolfo Hernández el 31 de mayo la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con destitución e inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos por corrupción en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías para tratar los residuos sólidos cuando era gobernador de Bucaramanga,

Pues bien, sobre esta inhabilidad, que por tiempos le habría puesto fin a su carrera política, el senador reiteró, ante los micrófonos de La W el 8 de junio de 2023, que no solamente no se arrepiente de haberle dado su voto, sino que lo volvería a hacer.

“No hay manera en que yo pueda votar en algún momento por el presidente Gustavo Petro o por algún candidato del Pacto Histórico, en tanto que es una izquierda radical que yo no comparto. Por eso elegí a Rodolfo, al cual hoy destruyen por esa inhabilidad, pero se quedan callados porque el hijo del presidente haya recibido dineros, porque el hermano del presidente tenga pactos en la Picota y por los audios de la mano derecha del presidente durante la campaña presidencial”, indicó el senador Hernández.

Y acto seguido precisó que si volviera a haber una segunda vuelta como la que se presento en el 2022, entre Gustavo Petro y Rodolfo Herández, él le volvería a dar su voto. “No me arrepiento de mi voto porque había dos opciones. Si hoy las elecciones fueran entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro yo votaría exactamente igual”, precisó el parlamentario de derecha.

En este orden de ideas, Hernández aseguró que jamás estuvo del lado del actual presidente y que jamás apoyaría a un candidato presidencial de su talante tanto político e ideologico, pronunciamiento que llama la atención considerando que un ala notable de los verdes es progresista y apoyo abiertamente la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

“Yo me hice elegir por la Alianza Verde y nunca apoyé a Gustavo Petro, no encuentran una entrevista, un trino, nunca voté. Y aquí les digo, yo voté en primera y en segunda vuelta por Rodolfo Hernández. No hay ningún ‘Manguito’, solo un senador que hace su trabajo de hacer un control político que a ellos no les gusta”, aseguró.

Y además le respondió a todas las personas que han criticado “su cambio de bandos” por así decirlo, que no es ni de derecha ni de izquierda, llamando la atención sobre las diversas críticas que le hizo al gobierno de Iván Duque contra el cual marchó.

“Yo no soy de izquierda ni de derecha. Hasta el día de hoy le digo al Centro Democrático que el gobierno de Iván Duque tuvo muchas irregularidades que no llevaron a cabo su plan de desarrollo y que en cambio le pusieron cargas al país, como con la reforma tributaria. Yo salí a marchar como miles, pero por marchar no soy petrista. Nunca voté por Gustavo Petro”, aseguró el congresista a La W.

Asimismo, aseguró que, desde un comienzo, le manifestó a su partido político que él buscaba una independencia política al Gobierno Petro, ubicándose como alternativo, algo que le criticaron al oponerse a la regularización del cannabis, un proyecto impulsado por alternativos.