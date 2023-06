Video: María Fernanda Cabal señala que hubo pagos a los asistentes de las marchas prorreformas del Gobierno Petro

La senadora María Fernanda Cabal publicó unos videos con los que se evidenciaría que supuestamente le pagaron a los manifestantes en Cali a favor de las reformas del Gobierno Petro. (Captura de pantalla)

El miércoles 7 de junio se vivió en el país una jornada con marchas y concentraciones a favor de las reformas del Gobierno Petro, donde hubo una importante afluencia de personas en las principales ciudades del país, sin embargo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal señaló que a una parte de los manifestantes en Cali les habrían pagado para asistir.

La congresista publicó una serie de videos en su cuenta oficial de Twitter con los que se evidenciaría que a varios de los manifestantes les habrían entregado una suma de dinero.

“#ATENCIÓN! En Cali estarían pagándole a los asistentes a la marcha del “Cambio”Vean todos los videos (Volví a subirlos sin audio para salvaguardar al denunciante) (sic)”, trinó.

Posteriormente detalló que una de las grabaciones estaría presente un hombre, al parecer, vinculado con las de instituciones de educación superior de esa ciudad que estaría liderando la entrega de la que sería la compensación monetaria.

“El que paga tiene puesta una camisa azul del Sindicato de trabajadores de la Universidad Del Valle. Y los billetes son de cien. ¿Quién los financia? (sic)”, agregó en otro trino.

En otro video, Cabal hizo un balance sobre la marcha a favor del Gobierno y sus reformas donde aseguró que los asistentes eran trabajadores estatales y alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que fueron constreñidos para que fueran a las concentraciones.

“¿Era necesario obligara a los funcionarios públicos, a los contratistas y a unos jovencitos del SENA a salir obligados? ¿A poner a estos muchachos a cantar arengas completamente ideologizadas? Por ahí no es. No es con odio, ni con división. La gente si quiere vivir mejor y sí hay que hacer muchas reformas. Sí, pero no así”, expresó.

Participaron menores de edad

Otra de los opositores al gobierno Nacional, el director del Partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez, denunció que en las marchas a favor de las reformas estarían asistiendo también menores de edad.

“#LaMarchaDePetroEs usar menores de edad, retirarlos de su jornada escolar para manipular su presencia en las marchas. Entre tanto @petrogustavo se ufana de media cuadra llena de niños (sic)”, aseguró en su cuenta de Twitter con un video en el que se evidenciaría la irregularidad.

No fue el único cuestionamiento de Gómez, puesto que también insinuó que ivan a usar a los servidores públicos para que se vea un gran número de seguidores del jefe de Estado: “¿A cuántos empleados oficiales van a sacar obligados y amenazados? Se les está volviendo costumbre presionar de manera indebida a las personas (sic)”.