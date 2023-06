Ella es Carolina Noriega, la porrista que supuestamente aparece en el video íntimo de Luis Sandoval

Esta sería la mujer que aparece en el supuesto video íntimo de Luis "Chino" Sandoval que se filtró en redes sociales. Facebook Carolina Noriega (AC NM)

Las redes sociales han estallado por la nueva polémica de Luis Sandoval, futbolista que fue despedido del Junior por actos de indisciplina y el martes 6 de junio salió un supuesto video íntimo que protagoniza con una mujer llamada Carolina Noriega, porrista del cuadro barranquillero.

Aunque no está verificada la identidad de las personas que aparecen, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, y según cientos de usuarios en Twitter, sí serían tanto el deportista como la joven, quienes tendrían una relación íntima y la joven lo habría mandado filtar con el mensaje “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, lo demás es cuento. No ves que él es todo”.

Mientras se confirma la veracidad de la grabación, que es un nuevo golpe en la carrera del Chino Sandoval, los aficionados han buscado en redes sociales el perfil de Carolina Noriega, que también ha escrito algunos mensajes en medio de la polémica, pero sin hacer referencia al hecho.

Ella es Carolina Noriega

Con una cuenta privada en Instagram, que tiene más de 1.400 seguidores, Carolina Noriega ha publicado buena parte de su vida en redes sociales entre sus fiestas, los restaurantes que visita en Barranquilla y algunos lugares que concurre en la capital del Atlántico.

También la joven ha transmitido en vivo su labor como porrista del Junior, una de esas grabaciones fue el 29 de enero cuando el cuadro Tiburón, en ese entonces dirigido por Arturo Reyes, superó por 1-0 a Equidad y Carolina tomó videos tanto dell encuentro como del bus con el resto de sus compañeras.

La mujer sería la persona que habría tenido una relación íntima con el futbolista en una grabación que circula en redes sociales. Facebook Carolina Noriega (AC NM)

Sin embargo, no son muchos los momentos que comparte la mujer sobre su paso por la institución barranquillera, aunque lo que ha pasado en los últimos días sobre el video de Luis Sandoval la puso en el ojo del huracán, por la cantidad de comentarios que le han lanzado por ser la supuesta “amante” del Chino.

“Ya cállense, supérenlo”

Luego de conocerse la grabación en la que saldría Luis Sandoval con Carolina Noriega en un supuesto encuentro íntimo, la porrista del Junior ha publicado algunas imágenes en Facebook con mensajes que darían a entender que se defiende ante las críticas.

Carolina Noriega, porrista de Junior, se ha visto muy activa en Facebook en medio del escándalo sobre Luis Sandoval

Una de ellas escribió, “definitivamente la que más tiene rabo de paja es la que más le encanta fomentar el chuchuuuu que tanto es. Qué les importa. En qué les afecta, no logro comprender”, pero sin hacer referencia al escándalo con el exfutbolista del cuadro barranquillero.

La porrista de Junior, Carolina Noriega, quien habría aparecido en un video íntimo con Luis Sandoval, envió este mensaje en su cuenta de Facebook

Tampoco ninguno de sus amigos o conocidos han comentado nada al respecto del escándalo, aunque los aficionados tienen claro que sí es Carolina Noriega por un tatuaje en su brazo que aparece en la grabación, que tiene forma de cruz, pero no está verificado.

Carolina Noriega, porrista de Junior, y sus publicaciones en Facebook

La esposa mandó una indirecta

A través de sus redes sociales, la esposa de Luis Sandoval, de nombre Camila, dio a conocer dos publicaciones que se entienden como un pronunciamiento sobre el escándalo de su pareja y el supuesto video íntimo en el que aparece con la porrista Carolina Noriega.

Primero fue un video en una de sus stories bailando en traje de baño y con una canción de fondo llamada ‘Si la ves’, interpretada por el venezolano Franco de Vita y el dueto de Sin Bandera, y después colocó una imagen con un mensaje usado en un perfil de Instagram sobre mensajes cristianos.}

La esposa de Luis Sandoval publicó un mensaje en medio del escándalo por el video íntimo de su pareja