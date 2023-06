Qué significa ‘Watati’, el título de la canción que Karol G hizo para la película de ‘Barbie’

El significado de ‘WATATI’, la canción que Karol G tiene en la banda sonora de ‘Barbie’

Mucho ha dado de qué hablar el hecho de que Karol G tenga una canción en la banda sonora de la película ‘Barbie’. Este es un nuevo logro para la cantante colombiana, cuya fama está creciendo como espuma. El tema que la reguetonera paisa interpretó para el soundtrack del largometraje, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Reynolds, lleva por nombre ‘WATATI’ y es una colaboración musical con el panameño Aldo Ranks.

Te puede interesar: Karol G se vistió de muñeca para presentar oficialmente su canción de la película de Barbie

Fue el primero de junio cuando La Bichota compartió la canción completa en su canal de YouTube, por lo pronto se está a la espera de un video musical. Empero, ha llamado mucho la atención el nombre de la canción y muchos se preguntan sobre su significado. Puede que sean muchos los interrogantes generados al respecto y hasta ahora ni Karol G ni Aldo Ranks se pronunciado sobre la decisión de titular su colaboración de esta forma, pero lo que sí se puede decir es que no es la primera vez que se escucha dicha palabra o una similar.

En varias de sus canciones, el intérprete de ‘El Baile del Pescao’ comienza diciendo ‘Watatín’, por ejemplo, en ‘Asesina’. De hecho, en ‘WATATI’ pareciera hacer referencia a esta canción con la frase: “Tú eres asesina”. También menciona esta palabra en su hit, ‘El alicate’, en la cual repite: “Watatín, Watatín, Watatín, Watatín, Watatín, Watatín”. Además de otros temas como ‘La borrachera’, ‘Tú estás bien rica’, y varias más. Prácticamente este es un sello del cantante panameño. Por otro lado, de acuerdo con Los 40,el artista incluso ha sido apodado como ‘Watatín’, pues a veces se refieren a él de esta manera.

Te puede interesar: Karol G anunció nuevas fechas de su ‘Mañana será bonito tour’

No sobra mencionar que, cuando Karol G anunció su participación en la banda sonora de ‘Barbie’, escribió en sus historias de Instagram: “Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer música que me recordara las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía hacen parte de mi playlist. Aldo Ranks, gracias por aceptar estar en este proyecto conmigo ¡es un honor! obviamente pusimos a perrear a la barbie”. Quizás, en vista de su fanatismo por la música de Ranks y sus colegas panameños, fue que la cantante urbana quiso hacerle un homenaje bautizando su tema en conjunto como ‘Watati’.

Karol G anunció nuevas fechas de su ‘Mañana será bonito tour’

Aunque todo apuntaba a que Karol G no saldría de gira este año, ahora resulta que sí. A finales de abril la cantante urbana sorprendió con el anuncio de ‘Mañana será bonito Tour’, por cuenta de su más reciente trabajo discográfico que lleva el mismo nombre y salió al mercado en febrero. Así las cosas, en su cuenta de Instagram compartió por aquel tiempo un video comunicando la noticia y redactó en la leyenda del post: “Yo sé que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté Mañana Será Bonito Tour es una realidad”.

Te puede interesar: Ana del Castillo reveló lo que le han ofrecido para estar con ella: “Yo no soy fácil”

Es de recordar que el disco encierra un total de 17 canciones y varias de ellas son colaboraciones como ‘X si volvemos’ con Romeo Santos, ‘Pero tú’ con Quevedo, la súper aclamada y exitosa ‘TQG’ con Shakira, ‘Kármika’ con Bad Gyal y Sean Paul, ‘Dañamos la amistad’ con Sech y ‘Mañana será bonito’ con Carla Morrison, entre otras.

Pues bien, un mes después del anuncio del tour por Estados Unidos la reguetonera paisa compartió desde sus redes sociales nuevas fechas para Las Vegas, Miami, Dallas, Atlanta, San Francisco, New York, Orlando, Los Ángeles, Boston, San Antonio, Chicago y Houston. A su vez, haciendo también uso de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Ay Dios mío’ dejó al aire la pregunta de si sus admiradores quieren un tour mundial.