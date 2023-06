Video: Madonna sorprendió bailando salsa al ritmo de Joe Arroyo y “Rebelión”

En las últimas horas, la cantante norteamericana Madonna sorprendió con una publicación en sus redes sociales donde aparece bailando salsa, y no cualquier canción. La reina del pop eligió hacerlo al ritmo de ni más ni menos que de Rebelión, quizá el tema más emblemático del cantante cartagenero Joe Arroyo.

En su cuenta de Instagram, Madonna aparece acompañada de su hijo David, con el que inicialmente da unos pasos de introducción, hasta que se toma confianza y aparecen tomados de los brazos bailando.

El video ya roza las 900 mil reproducciones y no tardó en hacerse viral en las redes sociales, pues nunca se había visto a la responsable de Hung Up, Vogue o Like A Prayer bailando a ritmo de salsa, al menos en público.

