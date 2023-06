Becas para estudiar un pregrado o maestría en el país: conozca los requisitos y condiciones para aplicar

Se debe tener en cuenta que solo se financiaran estudios relacionados con las Ciencias Sociales, Humanidades y Económicas. Universidad Nacional de Colombia.

Hasta el 25 de junio se recibirán postulaciones para la beca Nicanor Restrepo Santamaría otorgadas por la Fundación Sura. Está dirigida a colombianos o personas que residan en el país. Los beneficiarios recibirán apoyo para pagar sus estudios de pregrado o maestría en una universidad colombiana.

Realizar estudios universitarios es un sueño para muchos colombianos que buscan mejorar su perfil laboral y continuar su formación profesional. No obstante, los costos y dificultades para acceder a estos espacios son una barrera para lograr este objetivo.

Para amortiguar esta realidad, la Fundación Sura convoca cada año a los colombianos que necesiten apoyo para la realización de sus estudios. El estímulo lleva el nombre del antiguo presidente de la empresa, Nicanor Restrepo Santamaría, que siempre mantuvo su apoyo a los proyectos sociales.

Por eso, la beca está dirigida a quienes demuestren tener compromiso con el desarrollo sostenible y del país. “La Beca Nicanor Restrepo Santamaría está dirigida a personas que se destaquen por su iniciativa y liderazgo comunitario; personas que quieran transformar sus territorios de origen”, explican desde la fundación.

Se debe tener en cuenta que solo se financiaran estudios relacionados con las Ciencias Sociales, Humanidades y Económicas, que deben cursarse en universidades acreditadas ante el Consejo Nacional de Acreditación.

Además, quienes deseen aspirar a la beca deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en zonas con estrato socioeconómicas 1, 2, 3 o 4.

Ser colombianos o extranjeros residentes en Colombia (con más de un año de residencia en el país).

Interesados en iniciar o continuar con estudios de pregrado (técnico, tecnológico y profesional) o posgrado (maestría) en ciencias económicas, sociales y humanas, en universidades o programas acreditados en Colombia.

La beca aplica solo para estudiar un programa.

La persona debe demostrar un promedio mínimo de 3.5 para postularse.

Los estudios deben comenzar a más tardar en el segundo semestre de 2024.

Para aplicar a maestrías, los postulantes deben contar con una experiencia laboral certificada de 2 años respectivamente.

La Fundación Sura recordó que las becas no aplican para estudios en artes, ingeniería, ciencias de la salud o exactas. Fundación Sura.

Estas son las fechas que debe tener en cuenta: inscripción de candidaturas entre el 25 de mayo y el 25 de junio, validación de las solicitudes entre el 26 junio y el 14 de agosto, la notificación y envió de ensayos será entre el 15 y el 31 de agosto, en septiembre empezará la revisión de las disertaciones y en noviembre se notificara el nombre de los beneficiarios.

La Fundación Sura recordó que las becas no aplican para estudios en artes, ingeniería, ciencias de la salud o exactas. No se financiarán estudios de diplomados, cursos, pasantías o especializaciones y que en la versión del 2023 no se apoyaran estudios doctorales. Quienes cumplan los requisitos y deseen aplicar pueden hacer por medio de este enlace.

Buscan a tres colombianos que quieran enseñar español en el Caribe, conozca los requisitos

Desde el 12 de mayo, el Icetex anunció una convocatoria para los colombianos que deseen postularse como docentes de español en el extranjero. Quienes resulten beneficiarios podrán vivir una experiencia única y con varios beneficios económicos. Las postulaciones están disponibles hasta el 13 de junio.

La beca incluye varios beneficios, tales como un seguro de salud y un estipendio para sus gastos en el país anfitrión. A cambio de estos beneficios, los seleccionados deberán dictar clases de español durante 11 meses en las universidades de West Indies (Jamaica), St. Augustine Campus (Trinidad y Tobago) y Cave Hill Campus (Barbado) localizadas en las Indias Occidentales Británicas.

El programa iniciará en agosto del 2023 y terminará en julio del 2024. Se espera que los seleccionados ya se encuentren en las islas del Caribe. El objetivo del programa es fortalecer el intercambio cultural entre ambas naciones, por lo que se espera que también sea una experiencia inmersiva en la cultura antillana.

Solo se ofertarán tres plazas, una para Jamaica, otra para Trinidad y Tobago y la última para Barbados. En las dos primeras opciones, el alojamiento deberá ser cubierto por el beneficiario, mientras que en el caso de Barbados “al candidato que preste sus servicios en Barbados, la Off Campus Accommodation Office les ayudará a localizar alojamiento adecuado en régimen de alquiler”, según explicaron desde el Icetex.