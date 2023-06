Gaby García reveló por qué salió del Binomio de Oro, tras reemplazar a Rafael Orozco: “He pagado caro”

Gaby García se devolvió en el tiempo gracias a una entrevista con Infobae y expuso secretos que pocos sabían de su paso por el conjunto vallenato | Imagen: Daniel Guerrero/Infobae

Binomio de Oro es una de las agrupaciones vallenatas más reconocidas en Colombia y América Latina, entre otras cosas, porque allí iniciaron sus carreras grandes intérpretes como Rafael Orozco, Gaby García, Jean Carlo Centeno, Juan Piña, Jorge Celedón, Alejandro Palacio y muchos otros.

Sin embargo, hubo uno de estos artistas que no aprovechó la oportunidad que tuvo de cantar junto a sus ídolos, según él mismo lo reconoció en entrevista con Infobae.

Se trata de Gaby García, quien después de años alejado de los grandes escenarios regresó a la música, gracias a un famoso influenciador que quiere darle el lugar que se merece en el género.

Así luce Gaby García en la actualidad | Imagen: Instagram @gabygarciaoficial

La historia de Gaby en el Binomio de Oro comenzó cuando sicarios acabaron con la vida de Rafael Orozco el 11 de junio de 1992.

Un año más tarde, la agrupación liderada por Israel Romero retomó su rumbo musical y encontró en García a un hombre que no solo se parecía físicamente al asesinado cantante, sino que también tenía grandes similitudes en su voz.

“Yo cantaba en casetas y festivales de La Guajira, pero tras la muerte de Rafa —que me dio durísimo—, la vida me premió por tantos años que los seguí a ellos e interpreté sus canciones”, explicó.

La canción se estrenó en 1993 y se convirtió en una de las más exitosas de la agrupación | Video: Instagram @gabygarciaoficial

A pesar de las grandes virtudes que tenía Gaby García, su llegada al Binomio de Oro fue muy resistida por gran parte de la fanaticada.

No obstante, esto no fue impedimento para que en su primer proyecto con el conjunto vallenato interpretara canciones, como ‘Dime quién’ y ‘Verónica’, que tiempo después se convirtieron en himnos del género.

“Para que la gente no pensara que el Binomio quería hacer de mí una copia de Rafael Orozco, Israel Romero metió a Jean Carlo Centeno y fue tanto el cariño de la gente que se quedaron con él. Yo tuve que irme porque sentí que ya había cumplido un ciclo”, aseveró en su charla con Infobae.

Centeno también entró al Binomio de Oro en 1993 y debutó con la canción 'No te vayas' | Imagen: Instagram @gabygarciaoficial

Y aunque Gaby García estaba muy seguro en ese momento de tomar dicha decisión, años más tarde se mostró arrepentido por considerar que cometió un grave error, pues fue entonces cuando atravesó por el momento más complicado de su carrera.

“Fue un momento de inmadurez y hoy lo reconozco. Salí antes de tiempo y he pagado muy caro ese error, pero ya no se puede echar el tiempo para atrás y hay que asumirlo. Yo me retiré voluntariamente y le dejé el camino libre a Jean Carlo Centeno para que hiciera carrera con el Binomio y hasta le cambiara el estilo”, agregó.

La segunda oportunidad de Gaby García

En medio de un concierto que se hizo en homenaje al Binomio de Oro en Monterrey (México), donde la agrupación tiene una gran acogida y fanaticada, se reunieron antiguos integrantes de la agrupación.

Y aunque García llevaba años alejado de los grandes escenarios y no había lanzado música nueva, fue aclamado por el público ‘manito’ durante su presentación, al punto que a una gran cantidad de asistentes les ganó la nostalgia y rompieron en llanto al verlo después de tanto tiempo.

En este evento estuvo presente Steven Salme, reconocido actor e influenciador colombiano, quien le contó a Infobae la sorpresa que se llevó al ver que este ícono del vallenato había quedado en el olvido, aun cuando podría estar vigente.

Steven Salme es quien hoy en día se encarga de manejar las redes y proyectos de García | Imagen: Instagram @gabygarciaoficial

Fue entonces cuando el creador de contenido para redes sociales registró con su cámara lo que ocurrió aquel día con Gaby García.

“Verlo allá fue una sorpresa enorme para mí, porque él llevaba mucho tiempo desaparecido de la escena y porque al verlo sentí el ángel de Rafael Orozco (...) Mi asombro fue mayor cuando él me dijo que se dedicaba a cantar en parrandas de pueblo o de barrio, aun cuando su potencia vocal sigue intacta porque es un hombre sin vicios”, indicó.

Steven Salme vio la oportunidad y se le convirtió en un reto hacer que Gaby regresara a la música y a los grandes escenarios, donde la gente enloquece con su manera de cantar porque les evoca recuerdos de su pasado.

Y así fue, Gaby García se alió con el influenciador —quien es ahora su mánager—, anunció su regreso por redes sociales y anda de gira en Colombia, donde ha llenado todas las plazas en las que ha sido convocado.