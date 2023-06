El montaje de la candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz le hizo un daño “brutal” a las luchas de las mujeres: Claudia López

La alcaldesa, Claudia López (Alcaldía de Bogotá)

La candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz Lalinde podría estar viviendo una de las peores mañanas de su vida este jueves 1 de junio, poco después de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmara que la supuesta agresión machista en su contra, el pasado 29 de mayo, fue un montaje.

Te puede interesar: Catalina Ortiz respondió a quienes aseguran que ataque machista fue un montaje: “Soy una víctima de una agresión y ahora se cuestiona”

Aunque a través de un extenso trino la candidata lamentó lo ocurrido y reiteró que no conocía que lo que había acontecido fuera una puesta en escena, las críticas en su contra no se hicieron esperar y pesos pesados de la política nacional como Sergio Fajardo, Angélica Lozano y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reprocharon el acto.

“La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un “teatro del oprimido” ni un “performance”. El daño que ese montaje, trivialización y engaño le hace a las luchas reales de las mujeres es brutal. Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra, que la vida real de millones de mujeres ya es muy dolorosa para que ustedes además la empeoren. Lo único que su “performance” evidencia es falta de respeto y de criterio, y exceso de banalidad”, trinó hace apenas algunos minutos la alcaldesa Claudia López.

La respuesta de Catalina Ortiz Lalinde

Solo para tener el contexto completo, esta fue la disculpa que emitió la candidata Ortiz más temprano en el día:

Te puede interesar: Candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz reconoció que el ataque machista fue un montaje: “Nunca fui informada, ni pagué por esto”

“Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. Primero que todo, lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video”, comenzó por disculparse la candidata Ortiz.

En segundo lugar, indicó que las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un un juego, ante lo cual volvió a disculparse: “Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres. A todas las personas que han confiado en nosotros les reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indigación y rechazo social un elemento para proteger a las mujeres en nuestra sociedad”, puntualizó Ortiz Lalinde.

Sobre la respuesta de Sergio Fajardo

Por último a este respecto, la candidata le insistió a la ciudadanía, a través de los micrófonos de Caracol Radio que ella no sabía que la “agresión” en su contra, perfectamente grabada, había sido una actuación, y advirtió que aún no ha considerado retirarse de la contienda electoral.

Te puede interesar: Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, sufrió ataque machista: la bañaron en agua en plena vía pública

“Tengo que hablar con todas las personas que me apoyan para tomar una decisión. No me quiero apresurar con eso”, le dijo a los micrófonos de Caracol Radio la candidata, ante la pregunta de si Sergio Fajardo le quitaría su apoyo. “No he hablado con él todavía”, fue lo que dijo, aunque el trino del excandidato a la presidencia fue también de hondo reproche:

“La violencia política y la violencia de género son temas serios y reales. Incluso cobran víctimas mortales. No pueden ser usados, bajo ninguna circunstancia, como una estrategia electoral”, trinó el jueves 1 de junio Sergio Fajardo, y quien como la mayoría de los colombianos que tuvo acceso al video, fue enfático en su apoyo a la candidata:

“Los únicos que se deben quedar en la casa son los machistas y los violentos como el de este video. Mi solidaridad con Catalia Ortiz, una mujer valiente que se ha abierto su propio camino en la política”, había trinado cuando ocurrió la puesta en escena, el pasado 29 de mayo de 2023.