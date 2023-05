La historia de amor entre Diego Sáenz y Laura Barjum, de MasterChef Celebrity

La pareja ahora hace parte del programa MasterChef Celebrity (@laurabarjum)

Las relaciones amorosas dentro de los reality show siempre han sido un tema que llama la atención de los televidentes, interesados en ver cómo se desarrolla el amor entre los participantes. En la nueva temporada de MasterChef Celebrity ocurrió un tema particular, puesto que entró una pareja a la competencia.

Se trata del presentador y músico Diego Sáenz y su novia, la exseñorita Colombia y virreina universal en 2017 Laura Barjum. Para los televidentes y demás concursantes esto ha sido algo diferente en el programa, puesto que normalmente las relaciones se dan en medio de la competencia o algún participante es pareja de alguien que estuvo en temporadas pasadas, como es el caso del actor Julio César Herrera, esposo de Aida Bossa.

Mientras Sáenz y Barjum consideran que estar juntos en el juego es una ventaja para ellos, otros han asegurado que podría convertirse en un detonador de peleas entre la pareja. En el segundo capítulo, cuando la también modelo fue capitana de equipo escogió como primer coequipero a su novio, cosa que no sorprendió a los demás cocineros y lo calificaron como ‘rosca’.

Diego Sáenz y Laura Barjum iniciaron su relación en agosto de 2021 (@laurabarjum)

Aunque muchos siguen en redes sociales a la pareja que crea contenido en conjunto, pocos saben cómo inició su romance. Diego Sáenz y Laura Barjum cumplirán dos años de noviazgo en el próximo mes de agosto, luego de que iniciaran su relación por un reto que sus seguidores le colocaron a la exreina de belleza.

El reto por el que Laura Barjum se le declaró a Diego Sáenz

Para mediados de 2021, los seguidores de Laura Barjum y Diego Sáenz empezaban a crear rumores sobre la relación de los dos creadores de contenido, que empezaron a aparecer cada vez más juntos en publicaciones y eventos públicos para influenciadores.

En medio de los rumores, los dos famosos insistían en que tan sólo había una amistad entre los dos, la cual creció debido a que hacían parte de la misma empresa de influencer marketing. Aunque sus seguidores creyeron su versión, aseguraban que los dos demostraban su interés amoroso por el otro, por lo que aprovecharon una actividad de Barjum en sus redes para romper el hielo.

Los dos crean contenido para redes sociales (@laurabarjum)

La exseñorita Colombia realizó una actividad con su comunidad virtual en la que ellos decidían lo que ella iba a hacer a lo largo del día y horas de la noche. Entrada la noche, Laura Barjum confesó que estaba pensando en llamar a la persona que le gustaba, entonces hizo que sus seguidores decidieran si debía o no hacerlo.

Sus seguidores decidieron que sí debía llamar a esa persona, pero no se conformaron con ello. Le señalaron que debía grabar la llamada y publicarles el video. Víctima de su propio invento, la creadora de contenido pudo realizar la llamada y, como muchos lo esperaban, al otro lado de la línea estaba Diego Sáenz.

“Hice una dinámica para que mis seguidores decidieran mi día (...) y en la última historia les puse que si debía llamar a la persona que me gusta y ellos decidieron que sí”, le dijo Barjum a Sáenz al iniciar la llamada. “¿Y ese soy yo?”, cuestionó el baterista, a lo que ella respondió “pues te estoy llamando”.

Así inició el noviazgo de Laura Barjum y Diego Sáenz

Sáenz se mantuvo callado por algunos segundos, hasta que finalmente le dijo a la exreina de belleza que él también la quería a ella. Sin embargo, al estar ambos expuestos a la vida pública, Diego preguntó varias veces si la llamada estaba siendo grabada, pero Barjum le mintió diciéndole que no.

“Pues tú te has dado cuenta que yo he hecho y deshecho por demostrarte también un montón de cosas, creo que tienes claro que tú también me gustas”, le dijo Sáenz a Barjum y todo terminó en que él iría hasta su casa para verla. La preocupación de Barjum, según lo escribió en el video era que Sáenz se molestara porque ella grabó la llamada y subió el video.

“¿Cómo me voy a poner bravo porque la haya grabado? es imposible. Simplemente sé que estoy muy feliz y ya”, les dijo el baterista a sus seguidores. La relación se confirmó días más tarde, cuando Sáenz realizó un live en Instagram pidiéndole que fuera su novia.