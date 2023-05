Estas son las mejores hamburguesas de Colombia según el Burger Máster

Hamburguesas con mayor votación del Burger Master 2023 en Bogotá, Barranquilla y Cali

Tras una semana de desarrollarse uno de los eventos gastronómicos más importantes en el país se conocen las tabulaciones de las votaciones para sacar la lista de las hamburguesas favoritas en cada ciudad. Para este año el equipo de Tulio Recomienda entregó los resultados en tiempo récord y aquí le contaremos quienes son los ganadores indiscutibles del Burger Máster 2023. En total se recibieron 460 mil votos desde teléfonos inscritos y verificados por la app de Tulio Recomienda. Y la suma de votaciones dio una guía de las triunfadoras en cada ciudad y municipio participante. Aquí están:

Bogotá: Burger Town, Bícono, Longos, Camacho’s Hamburguesería. Hubo un empate entre Jimmy Burger Pizza – El Chori Charrúa. Una de las menciones especiales de la jornada fueron: Hache de Hamburguesa, Downtown Burger y Prime Burgers.

Cundinamarca: Chía; Artisan Burger, La Hamburguesería y Manos Buenas. Cajicá; Nine Fifty Resto Bar, restaurante Chata y Botero Burgers. Zipaquirá; La Oveja y El Lobo, Gorila Burgers y Fatbro. Tabio; Oveja Negra Hamburguesería, El Master Gastro Pub. Funza; Fronteras Casual Food. Mosquera; The Family House y XL Gourmet. Madrid; Pepe’s Burger and Beer. Villeta; 1919Bistro Coffee Time y Dulcinea Bar y Josper. Ubaté; Bandido Burger Bar. Choachí; La Cocina de V.

Medellín: LF Burger, Chum Burgers, All Day Café, Squad, Barbacoa. La mención especial 2023: Pan y Pedazo Grill & Burger. Antioquia: Envigado; Office Burger, The Jungle Burger y Calisto Parrilla & BBQ. Llanogrande; Pigasus, The Grill Station y Angus Azul Burger. Bello; Rib Eye Parrilla & Bar, Oculto Burger y Polas. Sabaneta; Canibal. Itagüí; Steak House MásFinca. Rionegro y la Ceja; Porko Burger. Caldas; Chamán Burger y G.H The Grill House. Marinilla; Viggo Burger. Jericó; Golem Burger & Music. Caucasia; LF Burger.

Cali: La Ruta Hamburguesería, La Clásica, Qrico, The Prime Grill Comida Urbana, El Cilindro Municipal. Las menciones especiales del año: Skyler Food And Beer y PC Parrilla. En el Valle del Cauca: Palmira; Bullsburger. Ginebra; Gasti House 1982. Jamundí; Bárbaro y Burger Stack.

Bucaramanga: Lab, Rudo Cocina Irreverente, The Way, El Menor, Camacho’s Hamburguesería. Mención especial: 48 Street Burger. En Santander: Floridablanca; Santander Burger Bar. La Quinta Hamburguesería y La Burguesa BGA. Piedecuesta; Hamcho y Garrotero’s Pub. Girón; El Torete Beef. Vía Lebrija; Barrio Campestre.

Villavicencio: 10/10 Burger Club, Nido By Yul, Hands On Burger, Selvaggio, La Dicha. Menciones especiales: Gryngos, Privilegio Hamburguesas. Acacías: BurgerPOP y New York.

Barranquilla: Legendario Burger and Steak. Tropique, Burger Stock, Burger Street, Coliseo. Para el caso de las menciones especiales: Kobe Sushi & Burger y Restaurante La Hierra. Cartagena: Henry’s, El Burgués, San Francisco-Taquería y Hamburguesería, Gora, El Club Burger & Beer. En Santa Marta: Playa Alta Burger, The Cartel Burger & Ribs, The Bull Restaurant, Radio Burger, Fogo Bistro & Bar.

Cúcuta: Santa Leña La Garita, Guerreros Apetito Salvaje, Lucas Food, Celestial Urban Food, Bumangués y El General. Armenia: Custom Burgers, The Burgery, Grill&Burguer, Bravo Hamburguesería, Vulgar. En Quimbaya: La Burgeryuela y Burger House BBQ.

Pereira: La Milagrosa Burger House, Bandidos, The Prime Grill Comida Urbana, Bestial, Sayonara, la mención especial: Burger Shop. En Santa Rosa de Cabal: Royal Food and Friends, Dark Burger. Y en Dosquebradas: La Rue By Steven y La H Hamburguesería.

Popayán: El Aguante, Estación Parrilla, Old Jack. Hubo empate entre: Burger Stack – El Sabio Gastrobar. Dom Burger. En Manizales: La Milagrosa Burger House, Qrico, Místico Restaurante, The Prime Grill Comida Urbana, Sayonara. La mención especial de la jornada fue: Porkos

Barrancabermeja: he Buffalo House, Lobo Burger, Ribs Restaurante Bar y Unión Sindical Hamburguesera. Para el caso de Florencia: Carnivoros Burgers, El Pri La Magia Del Sabor, Brooklyn Burgers, BBC Burger, Plaza Domo. Como mención especial: Plan Burger. En Ibagué: Costa Nova, Angus Burger, Autóctono Gastro Bar, Plan Burger, Papitas & Compañía. La mención especial: Madero Steak House

Pasto: 22 Street, Parrilleros, Biela, Viva el Rey, Burger Stack. Valledupar: Brangus Burger, Adolfo Burger, Lucas Food, Montería y Sahagún. En Montería: Legendaria Steak & Burger, The Brioche Burger, Mandato, Ache Burger, El Roble Parrilla Bar. Sahagún: Sir Angus. Neiva: Prabha Burguer’s, Hamburgo, Next Level Burger Lab, Vaqueras, La Vaca Fun. En Pitalito: Plan Burger.

Tunja: Tiger Food, Asado del Gordo, La Tere, Santo Remedio, Burger La Industria, Burger Stop. En Duitama: Asado del Gordo y Sogamoso: Asado del Gordo. Yopal: Majuca Hamburguesería, Forever Gastrobar, Foodbox Burger, Crocante Cocina de Autor y La Chatarrería Pub.