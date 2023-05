Chyno Miranda regresó cantando para agradecer a sus seguidores: “Mi mejor terapia son ustedes”

Foto: Instagram @chynomiranda

Después del regreso de Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como ‘Chyno Miranda’, en las últimas horas volvió a aparecer en sus redes sociales con un video ensayando una canción y sus seguidores despertaron la esperanza de su regreso a la música.

El cantante venezolano publicó en su cuenta oficial de Instagram un adelanto de lo que sería su próximo lanzamiento musical luego de atravesar problemas de salud mental y física:

“Activo, cantando y practicando. ¿Ustedes que hacen? Mi mejor terapia son ustedes”, manifestó el intérprete de ‘Mi niña bonita’.

En medio de su interpretación el músico venezolano de 44 años cantó un poco de la pieza: “compartir tus besos, ya no cree en esos, no quiero hablar de amor, si tú la vieras que no rompe un plato, si le das buen trato hasta rompe dos. Te confieso que a pesar de lo que dicen, con ella la paso bien aunque en otros también, tampoco soy un santo. Somos amantes, somos amigos...”

De inmediato, los buenos comentarios llegaron al video, entre ellos colegas que se alegran de la buena noticia de su regreso. Por ejemplo Felipe Peláez escribió: “Eso mi hermano!”; José Ramón Barreto escribió: “Nos alegra y emociona tu regreso chyno!”; Patricia Zavala comentó: “Chyno que bueno escucharte, con todo”.

Por su lado, algunos seguidores celebraron también: “Me alegro de verte recuperado y que estés con Salud A DIOS LA HONRA Y LA GLORIA”; “Que buena canción!! Que chevere verte y escucharte de nuevo”; “Hay mi Jesús ya ni se cuantas veces me e metido en tu intagram para verte cantar naw y no puedo evitar emocionarme hasta las lagrimas yo solo soy una fans enamorada q te desea lo mejor de super mejor requete hiper excelente miles de bendiciones para ti de la mano de Dios”; fueron algunos mensajes.

Vale recordar que, Chyno Miranda tras contagiarse de covid-19 comenzó a padecer de una enfermedad llamada neuropatía periférica.

De acuerdo con lo expuesto por el venezolano, quien tiene una gran fanaticada en Colombia, pudo recuperar sus cuentas oficiales en diferentes plataformas digitales y está “de vuelta”.

“¡Estoy de vuelta! Hoy por fin pude recuperar mis redes sociales. Gracias por estar pendiente de mi recuperación. Ahora nos veremos más seguido y estaremos más cerca. Los amo todo mi corazón”, escribió como descripción a una foto en la cual se le ve posar junto a una imagen religiosa.

Nacho Mendoza, antiguo compañero de Chyno, fue uno de los que más se alegró por la publicación de su colega y comentó: “joda”. Fue entonces cuando los seguidores de ambos especularon sobre los motivos que los han llevado a acercarse de nuevo.

“A Nacho le ha ido muy bien y volviendo a cantar con Chyno lo podría ayudar mucho ahora”, “ellos hicieron historia en la música latina y volver a escucharlos juntos sería un placer”, “quisiera ir a verlos en vivo, ojalá y no se quede en un deseo” y “estoy seguro que van a regresar y nos van a hacer felices a todos sus fans”; son otros de los mensajes que recibieron por parte de su comunidad de seguidores.

Todo lo anterior luego del complicado resulta el proceso de recuperación de Chyno Miranda que, según su antiguo entrenador, esta enfermedad es “incurable” y tendrá que vivir con ella por el resto de su vida.

“Ya la enfermedad es incurable, o sea él no se va a curar de la neuropatía. Pero podría vivir con ella siempre y cuando estuviera bien tratada, un buen tratamiento y una buena alimentación (...) No le es posible mantener una conversación de 10 minutos porque comienza a repetir palabras y ni abrocharse los zapatos”, aseveró hace un par de meses en el programa de entretenimiento ‘Chisme no like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.