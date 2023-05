Hija de Falcao García dejó ver sus dotes musicales cantando un tema en inglés

Los hijos de Falcao García y Lorelei Tarón han protagonizado las publicaciones en las redes sociales de sus padres en más de una oportunidad (@loreleitaron/Instagram)

Hace dos meses Radamel Falcao García y Lorelei Tarón, actualmente padres de cuatro hijos (Desirée, Annette, Jedidiah y Dominique) anunciaron la buena nueva de que Lorelei estaba esperando su quinto bebé. Mientras llega el quinto de lo que muchos de los seguidores del Tigre han calificado como “la camada”, los cuatro hijos de la pareja protagonizan de vez en cuando las publicaciones de sus orgullosos padres, sobre todo cuando dan muestras de algún talento.

Aunque Falcao hace esta clase de publicaciones de vez en cuando (especialmente cuando juega fútbol con su pequeño Jedidiah), Lorelei lo hace con más frecuencia. Recientemente en su canal de YouTube, donde suele publicar sus temas orientados a la música cristiana, le dio un espacio a su hija de ocho años, Desirée.

La pequeña de ocho años de edad, dejó ver sus habilidades en el canto al interpretar la canción Beyond The Shore, compuesta por Marius de Vries e interpretada por la actriz Emilia Jones. El tema forma parte de la banda sonora de la película CODA, publicada en exclusiva en la plataforma Apple TV+. Lo llamativo es que el esfuerzo no se limitó a Desirée interpretando la canción, sino que la acompañó de un video musical propiamente dicho, donde aparece la hija de los García Tarón caminando en una zona verde. Es evidente la elaboración debido a que se utilizan distintas tomas de Desirée cantando, y hasta hay algunas donde se juega con efectos visuales.

Los comentarios se llenaron de felicitaciones para la niña, así como para sus padres: “Que voz tan angelical. Heredò lo de la mami familia hermosa”, “Desiii!!! Wowwwww eres increíble 😍”, “Va por buen camino, talentosa igual a sus padres ❤🎉”, fueron algunos de los más destacados.

Dominique, hija de Falcao García sorprendió con rutina de gimnasia artística

Desirée no es la única de los García Tarón que muestra sus talentos cuando tiene la oportunidad. Su hermana Dominique de nueve años hizo lo propio hace pocas semanas, y su madre Lorelei compartió en su cuenta de Instagram una rutina de gimnasia artística en sus historias instantáneas.

En el video se puede apreciar a Dominique ubicada de un rectángulo que delimita el espacio en el que se desarrolla la rutina, que incluía baile, saltos y alguna que otra acrobacia. Además, la pequeña luce un hermoso vestido licrado propio para la práctica de este deporte.

“Nuestra Momi (así le dice Jesi) Vamos”, escribió Lorelei acompañando el clip en el que más allá de no haber mostrado que estaba acompañada por Radamel Falcao García, estuvo muy emocionada y pendiente de lo que hacía Dominique en una presentación donde además había un gran número de niños acompañados por sus padres.

Lorelei grabó solo un corto tiempo de la presentación, por lo que dejó a los fans con la incertidumbre y posterior calificación a la rutina de una Dominique que, como se pudo observar en el video, tiene una gran destreza y habilidad para ejecutar los movimientos de este deporte que requiere de tanta concentración.

Futuro de Falcao, en el aire

En vista de las pocas titularidades del Tigre en la temporada 2022/23 con el Rayo Vallecano, se viene especulando con su salida de la institución en lo corrido del año. Aunque destinos como el fútbol de Malasia o la MLS de los Estados Unidos sonaron entre los rumores, la negativa de su actual entrenador Andoni Iraola para renovar con el club madrileño en vista de las ofertas que ha recibido de otros clubes, deja abierta la posibilidad de que el atacante y máximo goleador de la Selección Colombia renueve con el club.

La noticia se conoció a través de Radio Marca, y genera expectativas sobre el siguiente paso de Falcao, puesto que la semana pasada el presidente del Rayo, Martín Presa, lo llenó de elogios y manifestó que en el club siguen contando con él como una pieza fundamental de la plantilla dentro y fuera del campo de juego. Fue justamente Presa quién pudo convencerlo de unirse al club dos años atrás, cuando se confirmó su salida del Galatasaray de Turquía, donde no pudo rendir como se esperaba debido a los problemas físicos que lo aquejaron entonces, y de los cuales no ha estado exento en el cuadro franjirrojo.