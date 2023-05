Actor Carlos Buelvas reveló que en Colombia no pudo volver a conseguir trabajo por ser gay

Carlos Buelvas reveló por qué no pudo volver a hacerse de algún papel actoral en Colombia. / Imagen @carlosarturobuelvas

Carlos Arturo Buelvas es uno de los tantos colombianos que decidió partir hacia el extranjero tras las pocas oportunidades laborales en el país. El actor monteriano está radicado hace ya un tiempo en Estados Unidos, país donde ha podido formarse para sostenerse en un mundo tan complejo como el actoral.

Recientemente, el actor fue abordado por el programa del Canal RCN ‘Buendía, Colombia’ donde reveló (y “denunció” por ahí derecho) la difícil situación que lo obligó a salir del país. Pues resulta que por sus preferencias sexuales, lo descartaban para hacer parte de varios proyectos en los que según contó, necesitaban un hombre y no una “mariposa”.

“Yo soy una persona que fue víctima de bullying por ser gay. Yo soy una persona que ha sido abusada por ser gay. Yo soy una persona que por ser gay se me cerraron muchas puertas en Colombia”, manifestó inicialmente Buelvas en entrevista.

En entrevista con ‘Buendía, Colombia’ Carlos Buelvas reveló que en Colombia no pudo volver a conseguir trabajo como actor por ser gay. / Video @buendiacolombia

Carlos Arturo Buelvas se hizo de un espacio en la escena actoral por participar en producciones como: ‘El señor de los cielos’, ‘Niños ricos, pobres padres’, ‘Niñas mal’, ‘Made in Cartagena’, ‘Chica vampiro’ o ‘El ángel del acordeón’.

Buelvas contó en la mencionada entrevista que su propia manager era quien le manifestaba lo que muchos directores confirmaban al enterarse que él aspiraba a uno de los papeles.

“Ella me decía, el problema es que te ves muy gay. Osea, yo no sé qué hacer contigo, los directores de casting me dicen: es que te pedí el protagonista y llegó aquí una mariposa. Y así fueron muchas veces que me dijeron que no. Yo siento que ese rechazo fractura tu confianza como artista. Entonces digamos que en un punto me fui a México”, añadió.

Tras su llegada a México, el monteriano logró hacerse de un personaje en la famosa narcotelenovela ‘El señor de los cielos’. Sin embargo, su carrera en el país azteca se vio truncada por la pandemia en el 2020, lo que lo obligó a migrar hacia Estados Unidos para conseguir engancharse nuevamente en la escena actoral capacitándose y tomando clases de actuación.

Los difíciles momentos que vivió por el maltrato físico de su pareja

En Estados Unidos, conoció a un hombre por redes sociales con quien decidió contraer matrimonio, pero la historia cambió después de un tiempo.

“Empezamos como amigos, luego fuimos pareja, se portó bien conmigo la gran mayoría del tiempo, fue espléndido en muchos aspectos y súper generoso, al punto que nos casamos y después que nos casamos la situación cambió. Se volvió una persona agresiva con el tema de celos y el teléfono”, contó.

Una noche mientras se encontraban en una cena en un restaurante de Atlanta, Buelvas le mencionó a su pareja que su hermano recibiría a un amigo y que le gustaría ir a recogerlo al aeropuerto para poder compartir con él y pese a recibir una respuesta positiva, después de algunos tragos, el hombre cambió de idea y su actitud dio un giro de 180 grados.

Carlos Buelvas y su novio, con el que regresó luego de varios problemas personales. / Imagen @carlosarturobuelvas

“Empecé a tratar de pedir un Uber por el teléfono, me agarró el teléfono, lo tiró al piso y estos teléfonos nuevos cuando los mueven fuertemente arrojan un botón de emergencia y yo dije ‘esto es Dios, tengo que marcarlo’ y para ese momento, en que marco y llegó la Policía, ya me había golpeado”.

Ahora bien, tal y como lo mencionó el monteriano, él cree en las segundas oportunidades; y con base en esto, manifestó que perdonó a su esposo, puesto que él es el pilar y apoyo no solo para lo económico, sino también para su proceso de formación actoral que le permitirá retomar su carrera, ya sea en México, Estados Unidos o Colombia.