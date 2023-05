Luisa Fernanda W se va del país: “Es un proyecto muy cool”

Luisa Fernanda W emprenderá nuevos proyectos que la alejarán de su familia y las redes sociales.

Hace algunas semanas se confirmó que Luisa Fernanda W emprendería nuevamente en la música, pero poco se sabía de los proyectos en los que estaba trabajando hasta el 24 de mayo. La empresaria y cantante aseguró que en esta oportunidad, se alejará de las redes sociales, así como de Pipe Bueno y sus hijos Máximo y Domenic.

Esta revelación la hizo a través de una publicación en video, en el que la cantante aseguró que “en menos de 15 días” emprenderá un viaje que tiene que ver con su carrera profesional. La experta en maquillaje, aseguró también que este trayecto que emprenderá la alejará de sus redes sociales por un periodo indefinido.

Pipe Bueno, Máximo y Luisa Fernanda W rodean a Domenic, el nuevo miembro de la familia. La empresaria se alejará por una temporada de su familia.

“Voy a hacer un viaje, quizás el que me genera más expectativa en la vida. Estaré ausente de las redes sociales no sé si por una semana, dos semanas, tres o un mes… vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya”, aseguró la empresaria.

Y aunque no reveló mayores detalles al respecto, algunos de sus seguidores se atrevieron a afirmar que se trata de un reality fuera del país y le desearon el mejor de los éxitos. Mientras que algunos de sus haters, se emocionaron con la noticia de que estará lejos de su cuenta de Instagram y al regreso, tendrá un gran contenido de spam para revelar lo que estuvo haciendo.

Por otro lado, la empresaria aseguró que al ser un proyecto nuevo en su vida, esto le ha despertado algunos temores, ya que “todo cambio trae temores… esto lo voy a hacer por mis hijos, por mi familia, dejo todo en manos de Dios”. También lo describió como un proyecto “muy cool”.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Máximo y Domenic disfrutan del cumpleaños del cantante de música popular en Cartagena (@luisafernandaw/Instagram)

Cabe destacar que, la empresaria no sería la primera vez que participe en un reality, por el hecho de que ya participó en una de las primeras ediciones de MasterChef Celebrity donde conoció a Legarda, con quien sostuvo un romance antes de que el cantante e influenciador perdiera la vida en un acto delictivo.

Críticas por su peinado: “Se va a quedar calva”

Luisa Fernanda W ha recibido comentarios negativos sobre su vida sentimental, los videos sobre looks que suele publicar en su cuenta de Instagram; incluso, por los peinados que se realiza. A través de sus redes sociales, la empresaria respondió a las críticas que le hacen constantemente por el recogido que hace en su cabello, aseguran que se quedará calva.

“Que por qué me peino tanto así, que me voy a quedar calva, que esas colas tumban el pelo. Podré estar de acuerdo que cuando uno aprieta mucho el pelo pues claramente el pelo se cae. Yo esto me lo hago súper flojito, este tipo de peinados a mí me encantan ... yo con este peinado me siento súper linda, a mí me encanta”.

Más adelante, la influenciadora paisa destacó lo bien que se siente con dicho peinado y que no entiende los motivos por los cuales las personas la viven criticando por sus acciones.

“Tanto que la gente profesa de la libre expresión, de que cada quién haga con su vida, con su pelo lo que quiera, eso no lo viven muchas personas. Yo no entiendo a la gente por qué le gusta tanto criticar, menos mal yo soy una persona supersegura de sí misma y jamás le voy a prestar atención a este tipo de comentarios y me sigo peinando así porque me veo divina, es que simplemente espectacular”.