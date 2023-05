“El ministro de defensa odia nuestras fuerzas públicas”: la contundente afirmación de Enrique Gómez

El director del Movimiento Nacional de Salvación cuestionó al ministro Iván Velásquez.

Durante casi diez meses de Gobierno que lleva el presidente Gustavo Petro la oposición ha estado participando activamente en espacios presenciales y digitales criticando al primer mandatario de izquierda que ha tenido el país. Uno de los opositores más visibles ha sido el director del Movimiento de Salvación Nacional Enrique Gómez, quien no solamente ha cuestionado al jefe de Estado sino también a sus funcionarios. Precisamente en una de sus últimas publicaciones Gómez denunció el trato que le han dado a las Fuerzas Públicas.

El excandidato presidencial aseveró que el jefe de la Cartera de Defensa odia a los integrantes del Ejército y la Policía Nacional, de igual manera señaló que sí hay una moral baja en las Fuerzas Públicas es un resultado del mandato de Gustavo Petro:

“Colombia está padeciendo los resultados de la política de gobierno de Gustavo Petro de abandonar el control territorial por parte de nuestra Fuerza Pública, de desmotivarla, perseguirla jurídicamente con un ministro de Defensa como Iván Velásquez que odia a las Fuerzas Militares y de Policía limitando su capacidad operativa y reduciendo su presupuesto y dando ordenes y contraordenes confusas en todo este desgaste del supuesto cese al fuego bilaterales, unilaterales y parciales dijo recientemente contra las Farc”.

Otro de los aspectos resaltados por Gómez fue el actual panorama de seguridad que afrontan diversos territorios del país, el director del Movimiento de Salvación afirmó que Colombia se está llenando nuevamente de masacres gracias al actuar de Gustavo Petro, además de enfatizar que pedirá la intervención de la Defensoría del Pueblo.

“Así los municipios de Colombia se están llenando de masacres y sí son responsabilidad de Gustavo Petro. En el municipio de Córdoba en el sur de Bolívar, el en corregimiento de Tacamocho ayer y antier hicieron presencia las Autodefensas Gaitanistas con lista en mano como en las peores épocas. No podemos Volver atrás. Hacemos este video pidiéndole a la Defensoría del Pueblo una alerta temprana exigiendo la presencia inmediata de la Fuerza Pública haciendo presencia en todos los corregimientos”.

Por último la figura de oposición criticó los acercamientos de paz que intenta realizar el Gobierno nacional con los diferentes grupos terroristas y criminales: “Vienen las masacres y son responsabilidad de Gustavo Petro y de su política irresponsable de acercarse a violentos, a grupos mafiosos con los cuales negocio los pactos de la picota, con los cuales insiste en levantar dialogo y con los cuales no quiere desarrollar acciones positivas por parte de las Fuerzas Armadas ni de la Fiscalía”.

Video de Twitter/@Enrique_GomezM

Enrique Gómez llama cínico a Petro

El 20 de mayo se hizo público que cuatro menores de edad, integrantes de una comunidad indígena del Putumayo, fallecieron a manos de integrantes del frente ‘Carolina Ramírez’ del EMC de las disidencias de las Farc. Al parecer, los homicidios habrían sucedido mientras los menores de edad intentaban huir del reclutamiento forzado el día 17 de mayo.

La masacre generó la indignación de varios sectores que se manifestaron en contra del asesinato colectivo, uno de ellos fue el excongresista y escritor Gustavo Bolívar quien a través de su cuenta de Twitter calificó el crimen de monstruoso, aunque resaltó que en esos difíciles momentos se debe continuar con los esfuerzos para la búsqueda de paz.

“Esta guerra maldita y fratricida nos ha llevado a que el pueblo se mate con el pueblo, los jóvenes con los jóvenes y si entre los asesinos de los 4 niños indígenas de Putumayo también hay niños, a que se maten niños contra niños. Este crimen es Monstruoso y demente y ojalá no se quede impune, pero es cuando más debemos insistir en La Paz”.

El trino de Bolívar generó reacciones divididas en las redes tanto de usuarios que lo apoyaban, así como quienes lo cuestionaban. Entre las criticas resaltó la de Enrique Gómez, figura de oposición y líder del Movimiento de Salvación Nacional que mencionó: “Su cinismo es increíble: es incapaz de señalar que los 4 menores masacrados son víctimas de las Farc, esos que ustedes llaman socios en la ‘paz’”.

Aunque no fue todo ya que después de volver a llamar cínico a Bolívar señaló que la estructura que asesinó a los cuatro menores es una de las que está formando parte del ‘show miserable llamado la paz total’.

Gómez que se ha caracterizado por ser un férreo opositor a los intentos de paz gestionados por el jefe de Estado, nuevamente resaltó la necesidad de acabar algún tipo de negociación con una organización narcoterrorista: “Al desogobierno de Petro se le debe también señalar por ser un cómplice en omisión y no presidente Petro esa masacre no fue una bofetada, es un motivo para acabar con ese proceso que no deja más que más muertos y miedo en Colombia”.