Deportivo Cali tomaría fuerte medida en el caso de Daniel Mantilla

Daniel Mantilla pasó su carta de renuncia al Cali argumentando falta de cumplimiento en los pagos de salarios y otras prestaciones. AsodeporCali

El Deportivo Cali ha sido protagonista en mayo y no fue por su rendimiento en la Liga Betplay, sino por la salida masiva de jugadores que, debido a la falta de pagos de su salario, algunos decidieron tomar nuevos rumbos y dejar a un lado el sufrimiento por la crisis económica que atraviesa el club.

Te puede interesar: Daniel Mantilla no quiere seguir en Deportivo Cali: habría presentado nueva carta de renuncia

Uno de esos futbolistas que se despidieron del cuadro Azucarero es Daniel Mantilla, volante que presentó la carta de renuncia el martes 23 de mayo ante la falta de compromiso por parte de los directivos para cumplir con los pagos pendientes de salario y otras prestaciones.

Sin embargo, la Acolfutpro confirmó que la situación entre el mediocampista y los verdiblancos se agravaría al punto que irían a instancias legales porque los vallecaucanos no aceptarían dicha renuncia, afectarían la carrera del jugador en otro conjunto y se daría un caso similar al de Rafael Carrascal con Deportes Tolima.

Tire y afloje

Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, habló para el programa Zona Libre de Humo sobre la versión de que el Deportivo Cali no habría aceptado la renuncia de Daniel Mantilla, argumentando que no es con justa causa porque habrían pagado el dinero adeudado al futbolista y pasaría a la Federación Colombiana de Fútbol para definir el hecho.

Te puede interesar: Estos son los jugadores del Deportivo Cali que habrían jugado su último partido con el equipo debido a la crisis de los salarios

El directivo confirmó que “Mantilla renunció a primera hora del día de ayer, presento su carta de terminación de contrato con justa causa alegando los incumplimientos de pago, no solo de salario, todos los conceptos que generaban ingresos”.

Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, defendió la renuncia de Mantilla al Cali. Foto Acolfutpro

Según González Puche, el dinero que le sigue debiendo Cali es por otros conceptos fuera del salario: “Por los meses de febrero, marzo y abril no recibió ingresos para pago de vivienda, derechos de imagen, etc. Hasta ahora no han sido cancelados por Deportivo Cali y la justa causa está perfectamente fundamentada”.

Te puede interesar: Así cerró la tabla del descenso del primer semestre del 2023 con Deportivo Cali y Once Caldas en apuros

Ante la posibilidad de que Mantilla no pueda firmar con otro equipo por el supuesto incumplimiento de contrato con Cali, el presidente de Acolfutpro aclaró que el volante no tendrá problema con eso porque quedaría cobijado con una medida provisional mientras avanza su caso: “A Mantilla lo van a habilitar provisionalmente para que pueda jugar, como el caso de Carrascal cuando salió de Tolima y pudo jugar con América mientras su caso era revisado en tribunal”.

El caso Carrascal

Lo que pasaría con Daniel Mantilla hizo recordar el proceso que pasó Rafael Carrascal, volante que renunció de manera unilateral al Deportes Tolima en 2019, firmó con América de Cali a mediados de ese año y los Pijaos argumentaron que fue una transferencia irregular porque el futbolista aún tenía contrato con la institución.

El caso significó una batalla legal entre los ibaguereños y los Escarlatas por la vinculación del deportista que demoró dos años hasta la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol, en 2021, que sancionó a los rojos con la inhabilitación para inscribir nuevos jugadores en el segundo semestre de 2022.

Rafael Carrascal en su etapa con América de Cali ante Internacional en la Conmebol Libertadores 2021. REUTERS/Ernesto Guzmán Jr

“Vamos a asumir la sanción económica y el jugador tiene una sanción por un tiempo determinado. No sé qué decisión tomarán o qué harán al respecto en Deportes Tolima, nosotros acataremos. Vamos a aprovechar la ventana de enero (2022) para hacer fichajes”, informó el América en su momento.

La demanda de Patriotas

El presidente de Acolfutpro aseguró que “Patriotas presentará una demanda al Deportivo Cali por el incumplimiento” en el contrato con Daniel Mantilla, por quien el Azucarero poseía un 50% de sus derechos y deberá compensar a los boyacenses por la salida del jugador.

“Será una responsabilidad que debe cumplir Deportivo Cali con Patriotas por sus derechos deportivos, hay un perjuicio deportivo, no pagó el contrato en las condiciones que pactó”, explicó Carlos González Puche y que todo quedará en manos de los Lanceros sobre cómo manejar el tema.