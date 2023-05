Caso Colmenares: Ayda Valencia afirmó que Luis Andrés llegó muerto al Parque el Virrey

Ayda aseguró sentir la energía de Luis Andrés que, aunque se encontraba en el parque, al parecer no está anclada a ese lugar. Archivo

Ayda Valencia es una psíquica, experta en canalización y clarividencia que ha ganado relevancia en el país gracias a sus experiencias sobrenaturales y a su manera de abordar temas paranormales como, por ejemplo, la muerte de Luis Andrés Colmenares, la noche del 31 de octubre de 2010.

El caso Colmenares fue uno de los más sonados en Colombia por las circunstancias que llevaron a encontrar el cuerpo del joven de 20 años en el caño del Parque el Virrey, ubicado al norte de Bogotá. Fue tan llamativo el caso que hasta Netflix lanzó una serie sobre los detalles del juicio que tuvo en vilo al país por varios años, pues nunca se pudo encontrar un culpable por la muerte del joven, lo que lo convirtió en un juicio mediático que mostró el dolor de la familia de Luis Andrés.

Esa fue una de las razones que llevaron a Ayda Valencia y a su equipo de investigadores paranormales a visitar el parque donde fue encontrado el cuerpo de Colmenares, pero los detalles que reveló la psíquica fu llamaron la atención.

En una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, Ayda aseguró sentir la energía de Luis Andrés que, aunque se encontraba en el parque, al parecer no está anclada a ese lugar.

“Yo sí estoy sintiendo realmente la energía de Luis Andrés Colmenares, está justo al lado de nosotros”.

Una de las incógnitas que rodeó el caso fueron los detalles del momento de la muerte de Luis Andrés, pues las personas que fueron llamadas a juicio como las posibles culpables no entregaron información clara sobre lo sucedido esa noche de brujas, lo que dificultó la investigación.

Algunos posibles detalles sobre la muerte los compartió Ayda con sus seguidores, pues afirmó que Luis Andrés no murió en el caño, sino todo lo contrario, que cuando lo dejaron allí, ya estaba muerto.

“Realmente él acá no estaba vivo. Él no estaba vivo cuando lo traen, que es lo que él me está diciendo, cuando llega acá a él ya lo traen muerto”.

Ayda también explicó que la energía de Luis Andrés no está en el caño del parque, pues lo que ella siente es que su alma ya trascendió a otro plano, por lo que sintió se trataba de un eco, “realmente donde él está es al principio bajo el túnel del caño, hay una energía, un eco de él porque él ya trascendió”.

En un intento por mejorar la comunicación con la energía del joven Colmenares, los investigadores descendieron hasta el caño y llegaron al sitio donde fue encontrado el cuerpo de Luis, lo que provocó sensaciones fuertes en Ayda, pero también le sirvió para confirmar que Luis ya estaba muerto cuando llegó al caño.

“Acá en estos momentos lo que me está diciendo la energía que está aquí, dice que a esta altura más o menos es donde quedó finalmente, pero cuando él estaba acá él ya no estaba con vida, o sea, cuando a él lo entran en este caño él ya no estaba con vida”.

Luego de varios minutos debajo del caño y con ganas de vomitar, Ayda aseguró que el alma de Luis Andrés no está sufriendo en el parque ni está atorada en el plano terrenal, por lo que comentó que Colmenares ya había trascendido.

“Si a mí me preguntan, él no está penando acá, no está sufriendo acá, no está atorado acá, es una energía que ya trascendió”.

Ayda también aseguró que en el sitio hay otras energías entre las que se encuentra, según ella, un habitante de calle, pues sintió mucha agresividad.