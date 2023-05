Un narrador de fútbol, una de las opciones para dirigir a Independiente Santa Fe

El argentino suena como uno de los entrenadores que podría dirigir a Santa Fe.

A pesar de la eliminación en el torneo apertura colombiano, el semestre de Independiente Santa Fe aún no ha terminado, ya que al club Cardenal le restan tres partidos correspondientes por la Copa Sudamericana, por lo que su visita a Argentina para el juego frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata también ha servido para que Eduardo Méndez, presidente del club, busque al nuevo entrenador del equipo bogotano.

Desde que se confirmó la salida de Harold Rivera del banquillo Cardenal, el presidente del club presentó a Gerardo Bedoya como nuevo entrenador interino de Santa Fe, dejando en claro desde el primer momento que el paso del exfutbolista sería momentáneo, debido a que el plan de los dirigentes era buscar un técnico extranjero.

A pesar de que el nombre de Leonel Álvarez ha sonado en los últimos días como el entrenador más cercano a convertirse en nuevo técnico de Santa Fe, el partido del club Cardenal por Copa Sudamericana ha sido acompañado por la compañía del presidente del club para tantear desde Argentina a otros estrategas allí.

El club Cardenal enfrentará a Gimnasia y Esgrima de la Plata el 23 de marzo sobre las 5:00 p. m. hora de Colombia. Independiente Santa Fe.

Dentro de los nombres que han sonado en las últimas horas para llegar al banquillo de Independiente Santa Fe se encuentran Omar el Turco Asad y Rodolfo Jorge de Paoli; el nombre de este último ha sorprendido a varios hinchas del Cardenal, ya que aunque ha tenido experiencia dirigiendo equipos profesionales, es reconocido en el continente por ser narrador de fútbol.

¿Quién es Rodolfo Jorge de Paoli?

Además de ser entrenador, el argentino es reconocido por ser uno de los relatores principales de TYC Sports.

Nacido en Buenos Aires el 26 de octubre de 1976, De Paoli debutó como futbolista en el club Nueva Chicago en 1997, pasó por Banfield en Argentina y otros clubes en Ecuador y México, sin embargo, terminó su carrera como deportista a los 22 años.

Como entrenador debutó en 2007 con Deportivo Riestra, desde entonces ha pasado por Argentino de Merlo, Dokc Sud, Liniers, Real Pilar, Nueva Chicago y dos pasos por Barracas Central, con el cual logró su único título como técnico en el ascenso del fútbol argentino en 2021, única experiencia en primera división durante su carrera como DT.

Sin embargo, De Paoli es reconocido en el continente por ser uno de los relatores deportivos principales de la cadena TYC Sports, trabajando en las eliminatorias para el mundial de Rusia, la Copa América, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, ubicándose como el encargado de narrar a la Selección de Argentina.

Luego de los resultados negativos de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, De Paoli se destacó como uno de los principales defensores de Lionel Messi ante las críticas de los medios, además de ser conocido por el público por sus populares frases durante las transmisiones como: “¡Pero que viva el futbol!”, “Me vuelvo loco”, “Aguante corazón, aguante”, “Amigos del fútbol, amigos de la patria futbolera”, y “5, 4, 3, 2, 1, vivimos, sentimos, disfrutamos”.

De Paoli afirmó que le gustaría dirigir en Colombia

Debido a que el nombre de Rodolfo de Paoli se encuentra dentro de los posibles entrenadores que pueden dirigir a Independiente Santa Fe en la próxima temporada, varios usuarios en las redes sociales recordaron la opinión del entrenador frente al fútbol colombiano, al cual señaló como uno de los torneos que más le agradan en el continente.

“Sigo mucho el fútbol, me gusta mucho la liga colombiana porque las he estudiado, las he analizado; es una de las ligas con mayor porcentaje de posesión”, afirmó el argentino en una charla con Radio de la Red.

Dentro de los ideales del deporte que tiene Rodolfo de Paoli, el narrador afirmó que le agrada que sus equipos tengan libertan en la cancha, es un seguidor del trabajo de Pep Guardiola, por lo que una de sus estrategias principales se basa en el fútbol de posesión. “El deportista no tiene que pensar, tiene que fluir, tiene que jugar al juego”.