Luis Marquinez, de discutido en el Sudamericano a figura de la selección Colombia en el primer partido del Mundial sub-20

Luis Marquinez recibió solo un gol en el partido ante Israel en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA

La selección Colombia inició con victoria su camino en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023. El rival fue su similar de Israel, subcampeón de Europa, y los goles fueron obra de Óscar Cortés de tiro penalti y el capitán Gustavo Puerta, ambos en el segundo tiempo. Sin embargo, hubo un punto muy alto en el equipo dirigido por Héctor Cárdenas, el del portero Luis Marquinez.

El jugador de 19 años, que pertenece a Atlético Nacional, fue uno de los jugadores más discutidos durante el Sudamericano sub-20 que se llevó a cabo en Colombia a inicios del 2023 y en donde los Cafeteros obtuvieron el cupo a la Copa del Mundo. Incluso en algunos momentos su participación en la cita orbital fue puesta en duda debido a sus pocos minutos de juego en el plantel profesional.

Sobre las críticas en el torneo juvenil, Luis Marquinez en ese momento en diálogo con Infobae Colombia aseguró que era necesario levantar la cabeza y aprender de los errores:

“Somos 4 con nuestro entrenador, él es el primero que lo levanta a uno cuando uno se cae. Nosotros convivimos con el error, pero es necesario eso para seguir creciendo. Tengo personas muy buenas a mi lado que no me dejan caer y bueno así como me caigo me tengo que levantar y seguir”

Ahora, en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA, el portero fue elegido como figura luego de atajar siete disparos, varios con serias oportunidades de ser gol por su potencia y ubicación. Marquinez dio mérito al trabajo colectivo de la selección para lograr los primeros tres puntos en la fase de grupos:

“Estaba tranquilo, tenía que mantener la calma, no se podía salir del partido porque son noventa minutos más la adición y en todo eso debo estar siempre al 100% porque en una de esas puedo actuar otra vez (...) Estábamos orientando muy mal al rival, presionando mal, pero ya poco a poco fuimos tomando confianza con esa capacidad y mentalidad para poder afrontar el partido y poder corregir esos errores”.

Durante el primer tiempo hubo minutos de angustia luego de que el guardameta solicitara el ingreso del médico de la selección. Afortunadamente, esto quedó solo en un susto y posteriormente el mismo Marquinez en zona mixta aclaró que no fue algo más allá de un golpe: “Solamente fue una distención del hombro, pero de resto no hay nada que me pueda sacar. Ya me había pasado en el Sudamericano una vez, pero estoy cuidándome, me estoy fortaleciendo y me he mantenido al día con todo eso”.

El portero fue elegido como la figura por la FIFA. Además, su compañero y capitán, Gustavo Puerta, se refirió a la importancia del futbolista en el debut en la Copa Mundial sub-20. Crédito: FIFA

Día y hora del próximo partido de la selección Colombia en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023

La próxima salida de la selección Colombia en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023 será ante Japón, el miércoles 24 de mayo desde las 4:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión del Gol Caracol, RCN Televisión y DSports. Cabe resaltar, que esta será la segunda ocasión que ambos combinados se ven las caras en esta categoría. La primera vez fue en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA que se jugó en 2003 en Emiratos Árabes Unidos. Aquella vez la victoria fue para el conjunto sudamericano 4-1.

Tabla de posiciones del Grupo C en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023