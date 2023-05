Fans de Shakira unieron las voces de la barranquillera con Milan y Sasha en el coro de ‘Acróstico’

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha. @Jesús Aviles / Infobae

Tras una semana de uno de los lanzamientos más importantes de la carrera de Shakira: ‘Acróstico’. Y tras la divulgación del vídeo de la canción en compañía de sus hijos Sasha y Milan se ha desencadenado una ola de adulaciones de parte de los fans de la barranquillera porque en el material se evidencia que sus hijos tienen el mismo amor que ella por la música.

Voces de los hijos de Shakira sorprendieron a los fans

La intérprete de ‘TQG’ permitió que sus hijos brillar por sí solos y que cantaran una parte de la canción cada uno para que sus admiradores conocieran las voces de solistas de los niños, son varias las personas que se preguntan cómo hubiera sonado el coro de la balada si los tres lo hubieran cantado al tiempo. Por ello una página de fans de la colombiana no se quedó con la duda y decidió unir las tres hermosas y melodiosas voces teniendo en cuenta que todos cantaron, en algún punto, el coro de la canción.

Shakira, Sasha y Milan cantando al tiempo ‘Acróstico’ el último éxito musical de la barranquillera. @ShakiraMedia / Twitter

Vídeo de Shakira y sus hijos Milan y Sasha generó revuelo

El vídeo difundido en redes sociales se ha vuelto viral y hasta el momento cuenta con miles de Me gusta y retuits, pues fue compartido en la red social Twitter, y las respuestas de los internautas no dejan de demostrar la sorpresa que sintieron con el talento de los niños.

“El talento en la sangre”, “Me encanta esta canción. Sencilla y sincera. Como mamá, me llegó al corazón y me hizo sentir todas esas emociones que una mamá siente por nuestros hijos. Me encanta #ShakiraAcrostico”, “La mejor colaboración llena de amor me encantó. Una canción muy tierna y con mucho amor felicidades a los 3 maravillosos cantantes”.

Acróstico: una composición que llega al corazón

El clip oficial de la composición musical cuenta con millones de reproducciones en las imágenes la barranquillera consiguió retratar un antes y un después de su separación. En las primeras imágenes muestran una cancha de básquetbol, una pelota en el piso y la artista sentada frente al piano, presentando los primeros acordes.

En el vídeo se incluye a los primeros cameos de sus hijos acompañándola en el piano, lo que reafirmó una vez más que los niños disponen de la misma vena artística de la intérprete de Music Sessions #53 e imprimieron su sello, cada uno con su tono de voz e incluso, Milan incluyó algunos ritmos urbanos que no pasaron desapercibidos.

En un mensaje en su cuenta de Instagram la colombiana destacó las cualidades de sus dos hijos e hizo hincapié en que Milan ha compuesto canciones que la han llevado incluso hasta las lágrimas, mientras que el menor, Sasha, ha pasado horas frente al teclado del piano.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡Es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, replicó la cantante en su red social.

Shakira reveló de quién fue la idea de que sus hijos aparecieran en el video de Acróstico, luego de la polémica de que Gerard Piqué pensaría en demandarla. @shakira/Instagram

En algunos momentos de la melodía se veía a Shakira empacando la ropa de sus hijos, también cuando enseña en una de las repisas el casco y el guante de béisbol de Sasha, o ese en el que se ven los portarretratos con las fotos de los momentos que compartieron juntos. En el momento el menor de sus hijos canta: “Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor… Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”.

Entre el momento que se empacan sus cosas y su salida a Miami se cierra el telón y en esa parte del video de que da por cerrado el capítulo y lo hace con la voz de Milan, que interpretó su parte de la canción: “Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy… Viniste a completar lo que soy”, con el toque urbano que solo él sabe ponerles a los temas de su madre y también, tocando el piano al igual que su hermano.